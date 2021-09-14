https://ria.ru/20210914/italiya-1749951714.html

В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно

В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно - РИА Новости, 14.09.2021

В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно

В Милане собираются установить "умные" камеры, которые будут автоматически проверять права, регистрацию и страховку у автомобилистов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:36

2021-09-14T12:36

2021-09-14T12:36

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Милане собираются установить "умные" камеры, которые будут автоматически проверять права, регистрацию и страховку у автомобилистов, сообщает "Европульс".Устройства установят на крышах патрульных машин. Они начнут сканировать проезжающие мимо транспортные средства и определять, в порядке ли документы у водителей.Анализировать информацию система будет по государственным номерам. За доли секунды она сможет найти данные в различных базах. Если программа обнаружит нарушение, она автоматически передаст сведения постовым.Автолюбителям с проблемами в документах грозят крупные штрафы. Например, за отсутствие страховки им придется заплатить 866 евро.

https://ria.ru/20210911/kostroma-1749343571.html

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милан, новости - туризм, туризм, италия, авто, стиль жизни, куда поехать