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В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно
В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно - РИА Новости, 14.09.2021
В Италии документы водителей планируют проверять дистанционно
В Милане собираются установить "умные" камеры, которые будут автоматически проверять права, регистрацию и страховку у автомобилистов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:36
2021-09-14T12:36
2021-09-14T12:36
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Милане собираются установить "умные" камеры, которые будут автоматически проверять права, регистрацию и страховку у автомобилистов, сообщает "Европульс".Устройства установят на крышах патрульных машин. Они начнут сканировать проезжающие мимо транспортные средства и определять, в порядке ли документы у водителей.Анализировать информацию система будет по государственным номерам. За доли секунды она сможет найти данные в различных базах. Если программа обнаружит нарушение, она автоматически передаст сведения постовым.Автолюбителям с проблемами в документах грозят крупные штрафы. Например, за отсутствие страховки им придется заплатить 866 евро.
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милан, новости - туризм, туризм, италия, авто, стиль жизни, куда поехать