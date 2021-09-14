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На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян

На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян - РИА Новости, 14.09.2021

На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян

Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:23

2021-09-14T21:23

2021-09-14T22:12

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев.Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Возможность проголосовать удаленно в электронном формате получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия