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На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян - РИА Новости, 14.09.2021
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян
Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:23
2021-09-14T21:23
2021-09-14T22:12
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев.Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Возможность проголосовать удаленно в электронном формате получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
21:23 14.09.2021 (обновлено: 22:12 14.09.2021)
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян
ЦИК: на участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян