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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/golosovanie-1750080453.html
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян - РИА Новости, 14.09.2021
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян
Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 14.09.2021
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2021-09-14T22:12
выборы в государственную думу
москва
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цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев.Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Возможность проголосовать удаленно в электронном формате получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
21:23 14.09.2021 (обновлено: 22:12 14.09.2021)
 
На участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян

ЦИК: на участие в онлайн-голосовании подали заявки около трех миллионов россиян

© РИА Новости / Александр ВильфОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму записались почти три миллиона россиян, заявил в эфире "России 24" зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"Два миллиона сто тысяч и даже более — это Москва, около 700—800 тысяч — это другие субъекты России. В целом это два миллиона 900 тысяч или два миллиона 800, сейчас идет выверка списков, уточняется, насколько обоснованно включение того или иного человека", — добавил замглавы комиссии.
Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Возможность проголосовать удаленно в электронном формате получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуМоскваГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуНиколай БулаевРоссия
 
 
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