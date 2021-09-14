https://ria.ru/20210914/golosovanie-1750007179.html

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование - РИА Новости, 14.09.2021

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, среди них как уникальные заявления, так и поданные... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:49

2021-09-14T13:49

2021-09-14T14:12

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно, все они проходят обязательную проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и проходила до 23.59 13 сентября.Как в свою очередь сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, некоторые москвичи отзывали свои заявления на голосование. "В Москве подали заявление на электронное голосование, а потом его сами отозвали 10 434 человека", - рассказал Венедиктов.Отмечается, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.Отмечается, что накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут."Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru", - говорится в сообщении.Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.Отмечается, что если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.

https://ria.ru/20210914/golosovanie-1749951009.html

https://ria.ru/20210914/vybory-1749983452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу