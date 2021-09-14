Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/golosovanie-1750007179.html
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование - РИА Новости, 14.09.2021
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, среди них как уникальные заявления, так и поданные... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:49
2021-09-14T14:12
политика
москва
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_75c69f329b4ad92931da57276cbcdbdb.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно, все они проходят обязательную проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и проходила до 23.59 13 сентября.Как в свою очередь сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, некоторые москвичи отзывали свои заявления на голосование. "В Москве подали заявление на электронное голосование, а потом его сами отозвали 10 434 человека", - рассказал Венедиктов.Отмечается, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.Отмечается, что накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут."Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru", - говорится в сообщении.Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.Отмечается, что если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.
https://ria.ru/20210914/golosovanie-1749951009.html
https://ria.ru/20210914/vybory-1749983452.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_14:0:1791:1333_1920x0_80_0_0_56bc6724992c51bef0f3b2d697c6cf05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
13:49 14.09.2021 (обновлено: 14:12 14.09.2021)
 
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно, все они проходят обязательную проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и проходила до 23.59 13 сентября.
"Москвичи подали свыше 2,3 миллиона заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно. Сейчас все они проходят обязательную проверку - каждый зарегистрированный на онлайн-голосование сможет отдать свой голос только один раз", - говорится в сообщении.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, некоторые москвичи отзывали свои заявления на голосование. "В Москве подали заявление на электронное голосование, а потом его сами отозвали 10 434 человека", - рассказал Венедиктов.
Отмечается, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 09:30
В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование
Отмечается, что накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.
"Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru", - говорится в сообщении.
Информационный плакат избирательной комиссии Приморского края о предстоящих выборах 19 сентября - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 12:13
Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах
Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.
Отмечается, что если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаМоскваГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния