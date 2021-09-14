13:49 14.09.2021 (обновлено: 14:12 14.09.2021)
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на онлайн-голосование
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и проходила до 23.59 13 сентября.
"Москвичи подали свыше 2,3 миллиона заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно. Сейчас все они проходят обязательную проверку - каждый зарегистрированный на онлайн-голосование сможет отдать свой голос только один раз", - говорится в сообщении.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, некоторые москвичи отзывали свои заявления на голосование. "В Москве подали заявление на электронное голосование, а потом его сами отозвали 10 434 человека", - рассказал Венедиктов.
Отмечается, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.
Отмечается, что накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.
"Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru", - говорится в сообщении.
Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.
Отмечается, что если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.