В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование
Член ЦИК Лопатин: отказов по заявлениям на участие в онлайн-голосовании стало меньше
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершился 13 сентября. Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на утро 13 сентября было подано около 2,6 миллиона заявок, лидировали Москва и Ростовская область.
"Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым будет отказ, стало существенно меньше", - сказал Лопатин агентству.
"Причиной отказа может стать то, что указанный в заявлении адрес не совпадает с регистром избирателей или данными портала Госуслуг или Mos.ru. При этом мы детально изучаем каждое заявление, и если избиратель приходил, например, в пункт приема заявлений, уточнял свои данные, то заявление такого избирателя будет учтено", - пояснил он.
Лопатин отметил, что прием заявлений завершен, но все поступившие заявки будут детально изучены.
Как отмечала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершается за три дня до выборов для исключения случаев двойного голосования. Она напомнила, что если у человека, подавшего заявку на электронное голосование, что-то случилось, он может прийти на свой участок - ему предоставят возможность проголосовать в электронном виде с помощью компьютера на участке.
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Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.