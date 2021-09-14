https://ria.ru/20210914/golosovanie-1749951009.html

В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование

В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование - РИА Новости, 14.09.2021

В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование

Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:30

2021-09-14T09:30

2021-09-14T09:30

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершился 13 сентября. Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на утро 13 сентября было подано около 2,6 миллиона заявок, лидировали Москва и Ростовская область."Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым будет отказ, стало существенно меньше", - сказал Лопатин агентству.Лопатин отметил, что прием заявлений завершен, но все поступившие заявки будут детально изучены.Как отмечала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершается за три дня до выборов для исключения случаев двойного голосования. Она напомнила, что если у человека, подавшего заявку на электронное голосование, что-то случилось, он может прийти на свой участок - ему предоставят возможность проголосовать в электронном виде с помощью компьютера на участке.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210913/sotsializm-1749778603.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия