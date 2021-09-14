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https://ria.ru/20210914/golosovanie-1749951009.html
В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование
В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование - РИА Новости, 14.09.2021
В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование
Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:30
2021-09-14T09:30
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершился 13 сентября. Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на утро 13 сентября было подано около 2,6 миллиона заявок, лидировали Москва и Ростовская область."Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым будет отказ, стало существенно меньше", - сказал Лопатин агентству.Лопатин отметил, что прием заявлений завершен, но все поступившие заявки будут детально изучены.Как отмечала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершается за три дня до выборов для исключения случаев двойного голосования. Она напомнила, что если у человека, подавшего заявку на электронное голосование, что-то случилось, он может прийти на свой участок - ему предоставят возможность проголосовать в электронном виде с помощью компьютера на участке.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210913/sotsializm-1749778603.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия
09:30 14.09.2021
 
В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование

Член ЦИК Лопатин: отказов по заявлениям на участие в онлайн-голосовании стало меньше

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в регионах России
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым граждане получат отказ, стало существенно меньше, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершился 13 сентября. Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на утро 13 сентября было подано около 2,6 миллиона заявок, лидировали Москва и Ростовская область.
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"Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым будет отказ, стало существенно меньше", - сказал Лопатин агентству.
"Причиной отказа может стать то, что указанный в заявлении адрес не совпадает с регистром избирателей или данными портала Госуслуг или Mos.ru. При этом мы детально изучаем каждое заявление, и если избиратель приходил, например, в пункт приема заявлений, уточнял свои данные, то заявление такого избирателя будет учтено", - пояснил он.
Лопатин отметил, что прием заявлений завершен, но все поступившие заявки будут детально изучены.
Как отмечала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании завершается за три дня до выборов для исключения случаев двойного голосования. Она напомнила, что если у человека, подавшего заявку на электронное голосование, что-то случилось, он может прийти на свой участок - ему предоставят возможность проголосовать в электронном виде с помощью компьютера на участке.
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Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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