https://ria.ru/20210914/golikova-1750033701.html

Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми

Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми

Число принятых заявлений на выплаты одиноким родителям с детьми от 7 до 18 лет достигло 2,5 миллиона, пособие уже назначено более чем 735 тысячам семей,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:04

2021-09-14T16:04

2021-09-14T16:09

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число принятых заявлений на выплаты одиноким родителям с детьми от 7 до 18 лет достигло 2,5 миллиона, пособие уже назначено более чем 735 тысячам семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 июля 2021 года установлена новая мера поддержки - ежемесячное пособие одиноким родителям, воспитывающим детей от 7 до 18 лет, в размере половины прожиточного минимума ребенка. На 13 сентября принято 2,5 миллиона заявлений. Пособие назначено более чем 735 тысячам семей на общую сумму 9,3 миллиарда рублей", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимир Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749156999.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия