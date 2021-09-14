https://ria.ru/20210914/golikova-1750033701.html
Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми
Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми
Число принятых заявлений на выплаты одиноким родителям с детьми от 7 до 18 лет достигло 2,5 миллиона, пособие уже назначено более чем 735 тысячам семей,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:04
2021-09-14T16:04
2021-09-14T16:09
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число принятых заявлений на выплаты одиноким родителям с детьми от 7 до 18 лет достигло 2,5 миллиона, пособие уже назначено более чем 735 тысячам семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 июля 2021 года установлена новая мера поддержки - ежемесячное пособие одиноким родителям, воспитывающим детей от 7 до 18 лет, в размере половины прожиточного минимума ребенка. На 13 сентября принято 2,5 миллиона заявлений. Пособие назначено более чем 735 тысячам семей на общую сумму 9,3 миллиарда рублей", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимир Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749156999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1e4eb4a2d7dcb9aae48468b254ac0e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
16:04 14.09.2021 (обновлено: 16:09 14.09.2021)
Голикова рассказала о выплатах одиноким родителям с детьми
Голикова: одинокие родители с детьми подали 2,5 миллиона заявлений на выплаты