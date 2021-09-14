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Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов
Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов - РИА Новости, 14.09.2021
Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов
Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:43
2021-09-14T16:56
россия
экономика
общество
владимир путин
единая россия
жкх
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы, заявил президент РФ Владимир Путин."Первое - нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы, там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения", - сказал Путин на совещании с членами правительства и руководством "Единой России"."Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель - сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы ", - сказал он.
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россия, экономика, общество, владимир путин, единая россия, жкх
16:43 14.09.2021 (обновлено: 16:56 14.09.2021)
 
Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов

Путин: нужно продолжать плановую газификацию и не допустить монополизм

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Первое - нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы, там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения", - сказал Путин на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".
"Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель - сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы ", - сказал он.
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