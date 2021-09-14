https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html

Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов

Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов - РИА Новости, 14.09.2021

Путин призвал не допустить монополизм при газификации домов

Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:43

2021-09-14T16:43

2021-09-14T16:56

россия

экономика

общество

владимир путин

единая россия

жкх

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы, заявил президент РФ Владимир Путин."Первое - нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы, там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения", - сказал Путин на совещании с членами правительства и руководством "Единой России"."Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель - сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы ", - сказал он.

https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

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россия, экономика, общество, владимир путин, единая россия, жкх