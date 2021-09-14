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Форум "Лидерство на гражданских рынках" пройдет в Нижнем Новгороде

Форум "Лидерство на гражданских рынках" пройдет в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 14.09.2021

Форум "Лидерство на гражданских рынках" пройдет в Нижнем Новгороде

Региональный форум по диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", посвященный задачам увеличения производства гражданской продукции на предприятиях ОПК,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:02

2021-09-14T13:02

2021-09-14T13:02

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Региональный форум по диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", посвященный задачам увеличения производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, пройдет 20 сентября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ПСБ. ПСБ и компания "Иннопрактика" выступают организаторами форума, в котором примут участие лидеры сферы ОПК, представители федеральных органов власти и высокотехнологичного бизнеса, ректоры отраслевых вузов и институтов развития, эксперты. В ходе пленарного заседания на тему "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" участники форума обсудят ход работ по диверсификации производства ОПК, возможности по кооперации ОПК и высокотехнологичных компаний и организаций по выпуску гражданской продукции, федеральные и региональные меры поддержки диверсификации ОПК, а также опыт и перспективы взаимодействия крупных оборонных предприятий с субъектами МСП. Программа форума включает панельную дискуссию "Развитие диверсификации ОПК на примере ИНТЦ "Квантовая долина". Она будет посвящена перспективам, которые дает предприятиям ОПК создаваемый в Нижегородской области технологический центр. Участники панельной дискуссии "Текущие барьеры диверсификации ОПК и эффективные пути их решения" обсудят конкретные меры поддержки и способы преодоления барьеров при производстве продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, нижний новгород, иннопрактика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), псб (банк псб)