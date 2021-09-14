https://ria.ru/20210914/ekaterinburg-1749985983.html

Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге

Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.09.2021

Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге

Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:19

2021-09-14T12:19

2021-09-14T12:20

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал".Как сообщалось ранее, в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга электричество отключилось утром во вторник. Встали трамваи и троллейбусы. В пресс-службе компании "Россети Урал" сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено. По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27,6 тысячи жителей и 85 учреждений соцсферы."Энергетики "Россети Урал" выяснили причину повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ в Екатеринбурге. В результате осмотра специалистами "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь" в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП", - говорится в сообщении компании "Россети Урал".Специалисты компании приступили к восстановительным работам. Оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы."Для предотвращения подобных ситуаций энергетики требуют от организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение установленного порядка может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью работников, производящих несогласованные работы. Кроме того, компания, чьи работы, произведенные с нарушением правил согласования, приведут к повреждению энергооборудования, будет обязана компенсировать затраты на ее восстановление", - отмечается в сообщении.Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщило, что ведомство проверит условия хранения вакцин в медорганизациях Екатеринбурга в связи с отключением электроэнергии.

https://ria.ru/20210815/kurort-1745852708.html

https://ria.ru/20210814/elektrichestvo-1745722923.html

https://ria.ru/20210705/uragan-1739870367.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россети