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Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге
Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.09.2021
Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге
Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:19
2021-09-14T12:20
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал".Как сообщалось ранее, в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга электричество отключилось утром во вторник. Встали трамваи и троллейбусы. В пресс-службе компании "Россети Урал" сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено. По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27,6 тысячи жителей и 85 учреждений соцсферы."Энергетики "Россети Урал" выяснили причину повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ в Екатеринбурге. В результате осмотра специалистами "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь" в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП", - говорится в сообщении компании "Россети Урал".Специалисты компании приступили к восстановительным работам. Оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы."Для предотвращения подобных ситуаций энергетики требуют от организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение установленного порядка может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью работников, производящих несогласованные работы. Кроме того, компания, чьи работы, произведенные с нарушением правил согласования, приведут к повреждению энергооборудования, будет обязана компенсировать затраты на ее восстановление", - отмечается в сообщении.Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщило, что ведомство проверит условия хранения вакцин в медорганизациях Екатеринбурга в связи с отключением электроэнергии.
https://ria.ru/20210815/kurort-1745852708.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россети
12:19 14.09.2021 (обновлено: 12:20 14.09.2021)
 
Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге

"Россети Урал": причиной отключения света в Екатеринбурге стала незаконная рубка леса

© Depositphotos / saiko3pЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / saiko3p
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал".
Как сообщалось ранее, в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга электричество отключилось утром во вторник. Встали трамваи и троллейбусы. В пресс-службе компании "Россети Урал" сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено. По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27,6 тысячи жителей и 85 учреждений соцсферы.
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"Энергетики "Россети Урал" выяснили причину повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ в Екатеринбурге. В результате осмотра специалистами "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь" в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП", - говорится в сообщении компании "Россети Урал".
Специалисты компании приступили к восстановительным работам. Оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы.
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"Для предотвращения подобных ситуаций энергетики требуют от организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение установленного порядка может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью работников, производящих несогласованные работы. Кроме того, компания, чьи работы, произведенные с нарушением правил согласования, приведут к повреждению энергооборудования, будет обязана компенсировать затраты на ее восстановление", - отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщило, что ведомство проверит условия хранения вакцин в медорганизациях Екатеринбурга в связи с отключением электроэнергии.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россети
 
 
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