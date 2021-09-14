12:19 14.09.2021 (обновлено: 12:20 14.09.2021)
Названа причина отключения электроснабжения в Екатеринбурге
"Россети Урал": причиной отключения света в Екатеринбурге стала незаконная рубка леса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения Центрального и Юго-Западного районов Екатеринбурга во вторник стала несанкционированная вырубка леса, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал".
Как сообщалось ранее, в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга электричество отключилось утром во вторник. Встали трамваи и троллейбусы. В пресс-службе компании "Россети Урал" сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановлено. По данным департамента информполитики Свердловской области, в результате аварии без света оставались 27,6 тысячи жителей и 85 учреждений соцсферы.
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"Энергетики "Россети Урал" выяснили причину повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ в Екатеринбурге. В результате осмотра специалистами "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ "Петрищевская-Ясная, II цепь" в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП", - говорится в сообщении компании "Россети Урал".
Специалисты компании приступили к восстановительным работам. Оценка ущерба от незаконных действий будет дана позднее. Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы.
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"Для предотвращения подобных ситуаций энергетики требуют от организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение установленного порядка может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью работников, производящих несогласованные работы. Кроме того, компания, чьи работы, произведенные с нарушением правил согласования, приведут к повреждению энергооборудования, будет обязана компенсировать затраты на ее восстановление", - отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщило, что ведомство проверит условия хранения вакцин в медорганизациях Екатеринбурга в связи с отключением электроэнергии.