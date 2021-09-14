https://ria.ru/20210914/ekaterinburg-1749956894.html

В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет

В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет - РИА Новости, 14.09.2021

В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество, пишет портал "E1.ru". РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:18

2021-09-14T10:18

2021-09-14T10:53

происшествия

екатеринбург

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сразу в нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество, пишет портал "E1.ru".В частности, перебои со светом наблюдаются в Октябрьском и Парковом районах, а также в центре города. Не работают светофоры, трамваи и троллейбусы.В Электросетевой компании изданию заявили, что возникли проблемы на линии. Бригады специалистов выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.Сотрудники службы отметили, что на кабели "могло быть оказано внешнее воздействие", и пообещали восстановить электроснабжение в течение часа.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, россия