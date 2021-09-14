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В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет
В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет - РИА Новости, 14.09.2021
В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет
Сразу в нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество, пишет портал "E1.ru". РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:18
2021-09-14T10:18
2021-09-14T10:53
происшествия
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сразу в нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество, пишет портал "E1.ru".В частности, перебои со светом наблюдаются в Октябрьском и Парковом районах, а также в центре города. Не работают светофоры, трамваи и троллейбусы.В Электросетевой компании изданию заявили, что возникли проблемы на линии. Бригады специалистов выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.Сотрудники службы отметили, что на кабели "могло быть оказано внешнее воздействие", и пообещали восстановить электроснабжение в течение часа.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, россия
10:18 14.09.2021 (обновлено: 10:53 14.09.2021)
В нескольких районах Екатеринбурга пропал свет
В Екатеринбурге произошло массовое отключение электроэнергии
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Сразу в нескольких районах Екатеринбурга
отключилось электричество, пишет портал "E1.ru
".
В частности, перебои со светом наблюдаются в Октябрьском и Парковом районах, а также в центре города. Не работают светофоры, трамваи и троллейбусы.
В Электросетевой компании изданию заявили, что возникли проблемы на линии. Бригады специалистов выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.
Сотрудники службы отметили, что на кабели "могло быть оказано внешнее воздействие", и пообещали восстановить электроснабжение в течение часа.