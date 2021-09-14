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На Украине придумали, как поставить России "шах и мат"
На Украине придумали, как поставить России "шах и мат" - РИА Новости, 15.09.2021
На Украине придумали, как поставить России "шах и мат"
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов предложил "сцепить зубы" соотечественникам, недовольным идеей секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-14T15:48
2021-09-15T01:35
в мире
украина
остап дроздов
ситуация на украине
алексей данилов
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов предложил "сцепить зубы" соотечественникам, недовольным идеей секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о переходе с кириллицы на латиницу."Латиница — это наш шах и мат против русского мира. &lt;…&gt; Перетерпите, ничего с вами не произойдет. В Черногории не спрашивали старых черногорцев, согласны ли они на латиницу перейти, — переходят параллельным способом", — сказал он в эфире Четвертого канала.Он также выразил мнение, что кириллица указывает на то, что Украина по сей день пророссийски настроенное государство.Ранее это предложение раскритиковал экс-глава МИД страны Павел Климкин, известный в том числе и по агрессивным высказываниям в адрес Москвы.В Госдуме, в свою очередь, назвали идею перехода на латиницу бредовой и указали на "дикое желание" украинских чиновников оевропеиться. Сенатор Алексей Пушков также поиронизировал над предложением Данилова и заявил, что решение об изменении языка может окончательно превратить Украину в "колонию англо-саксов".Сам Данилов объяснил, что такой переход позволит Киеву "цивилизованно общаться" на мировой арене.
https://ria.ru/20210914/ieroglify-1749937824.html
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в мире, украина, остап дроздов, ситуация на украине, алексей данилов, россия
15:48 14.09.2021 (обновлено: 01:35 15.09.2021)
 
На Украине придумали, как поставить России "шах и мат"

Журналист Дроздов: переход на латиницу позволит Украине поставить шах и мат русскому миру

CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов предложил "сцепить зубы" соотечественникам, недовольным идеей секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о переходе с кириллицы на латиницу.
"Латиница — это наш шах и мат против русского мира. <…> Перетерпите, ничего с вами не произойдет. В Черногории не спрашивали старых черногорцев, согласны ли они на латиницу перейти, — переходят параллельным способом", — сказал он в эфире Четвертого канала.
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Он также выразил мнение, что кириллица указывает на то, что Украина по сей день пророссийски настроенное государство.
Ранее это предложение раскритиковал экс-глава МИД страны Павел Климкин, известный в том числе и по агрессивным высказываниям в адрес Москвы.
В Госдуме, в свою очередь, назвали идею перехода на латиницу бредовой и указали на "дикое желание" украинских чиновников оевропеиться. Сенатор Алексей Пушков также поиронизировал над предложением Данилова и заявил, что решение об изменении языка может окончательно превратить Украину в "колонию англо-саксов".
Сам Данилов объяснил, что такой переход позволит Киеву "цивилизованно общаться" на мировой арене.
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