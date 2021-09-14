https://ria.ru/20210914/dozapravka-1750070624.html

Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником

Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником - РИА Новости, 14.09.2021

Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником

Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:36

2021-09-14T19:36

2021-09-14T19:36

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном истребителе, сообщается в пресс-релизе компании.По данным пресс-релиза, во время испытательного полета пилот-испытатель F-35C провел успешную состыковку для дозаправки с беспилотником Boeing MQ-25 Stingray."Военно-морские силы США и Boeing впервые использовали испытательный комплекс MQ-25TM T1 для дозаправки истребителя F-35C Lightning II ВМС США, еще раз продемонстрировав способность летательного аппарата выполнять свою основную задачу по дозаправке в воздухе", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Boeing сообщала в июне, что американский беспилотник впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Тогда была совершена дозаправка истребителя F/A-18 Super Hornet.Boeing заключила контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.

https://ria.ru/20210913/pentagon-1749930884.html

https://ria.ru/20210908/vooruzhenie-1749090830.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, f-35, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, f/a-18