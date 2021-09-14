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Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником
Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником - РИА Новости, 14.09.2021
Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником
Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:36
2021-09-14T19:36
в мире
сша
f-35
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
f/a-18
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном истребителе, сообщается в пресс-релизе компании.По данным пресс-релиза, во время испытательного полета пилот-испытатель F-35C провел успешную состыковку для дозаправки с беспилотником Boeing MQ-25 Stingray."Военно-морские силы США и Boeing впервые использовали испытательный комплекс MQ-25TM T1 для дозаправки истребителя F-35C Lightning II ВМС США, еще раз продемонстрировав способность летательного аппарата выполнять свою основную задачу по дозаправке в воздухе", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Boeing сообщала в июне, что американский беспилотник впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Тогда была совершена дозаправка истребителя F/A-18 Super Hornet.Boeing заключила контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
https://ria.ru/20210913/pentagon-1749930884.html
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РИА Новости
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в мире, сша, f-35, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, f/a-18
19:36 14.09.2021
 
Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником

Boeing испытала систему дозаправки в воздухе беспилотником на еще одном истребителе

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson NuñezИстребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии во время дозаправки в воздухе американским самолетом Stratotanker KC-135
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии во время дозаправки в воздухе американским самолетом Stratotanker KC-135 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nuñez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном истребителе, сообщается в пресс-релизе компании.
По данным пресс-релиза, во время испытательного полета пилот-испытатель F-35C провел успешную состыковку для дозаправки с беспилотником Boeing MQ-25 Stingray.
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Boeing сообщала в июне, что американский беспилотник впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Тогда была совершена дозаправка истребителя F/A-18 Super Hornet.
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Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
 
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