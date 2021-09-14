Boeing испытала дозаправку истребителя в воздухе беспилотником
Boeing испытала систему дозаправки в воздухе беспилотником на еще одном истребителе
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson NuñezИстребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии во время дозаправки в воздухе американским самолетом Stratotanker KC-135
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Американская компания Boeing испытала систему дозаправки самолетов в воздухе с помощью специализированного беспилотника Boeing MQ-25 Stingray на еще одном истребителе, сообщается в пресс-релизе компании.
По данным пресс-релиза, во время испытательного полета пилот-испытатель F-35C провел успешную состыковку для дозаправки с беспилотником Boeing MQ-25 Stingray.
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"Военно-морские силы США и Boeing впервые использовали испытательный комплекс MQ-25TM T1 для дозаправки истребителя F-35C Lightning II ВМС США, еще раз продемонстрировав способность летательного аппарата выполнять свою основную задачу по дозаправке в воздухе", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Boeing сообщала в июне, что американский беспилотник впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Тогда была совершена дозаправка истребителя F/A-18 Super Hornet.
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Boeing заключила контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.
Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.