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Тамбовская область
https://ria.ru/20210914/dom-1750074566.html
В Тамбове сдан еще один проблемный многоквартирный дом
В Тамбове сдан еще один проблемный многоквартирный дом - РИА Новости, 14.09.2021
В Тамбове сдан еще один проблемный многоквартирный дом
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в областном центре по... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:17
2021-09-14T20:17
тамбовская область
общество
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тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в областном центре по улице Московской, который начали строить еще в 2008 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В пресс-службе напомнили, что в Тамбовской области создана региональная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков, которая находит индивидуальные решения для каждого проблемного объекта."Глава администрации Тамбовской области обещал инициативной группе дольщиков дома в Тамбове по Московской, 30а достроить эту многоэтажку. Сейчас дом введен в эксплуатацию. В девятиэтажке 144 квартиры. На первом этаже расположатся магазины и офисы. Снаружи здание утеплено минераловатными плитами. Температурный режим позволит контролировать и собственная крышная котельная", - сказал представитель пресс-службы.К строительству дома ООО "Фирма ЮКОН" приступила в 2008 году. В 2014 году она была признана банкротом, права застройщика перешли к ЖСК "Московская 30а".По мнению губернатора, дом по улице Московской был одним из самых сложных, с точки зрения достройки, объектов.В пресс-службе добавили, что, благодаря принятым администрацией области мерам, было предотвращено банкротство шести застройщиков, восемь объектов не попали в категорию проблемных. Начиная с 2015 года, за счет привлечения региональных источников финансирования в Тамбовской области завершено строительство 14 долгостроев, решены жилищные вопросы около 1200 семей, 18 гражданам предоставлена компенсационная выплата. На данный момент в Тамбовской области остаются проблемными 10 многоквартирных домов, это 700 квартир. В отношении каждого объекта проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера, которые утверждены региональным планом-графиком.
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общество, тамбов, тамбовская область, александр никитин
20:17 14.09.2021
 

В Тамбове сдан еще один проблемный многоквартирный дом

© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
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ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в областном центре по улице Московской, который начали строить еще в 2008 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В пресс-службе напомнили, что в Тамбовской области создана региональная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков, которая находит индивидуальные решения для каждого проблемного объекта.
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"Глава администрации Тамбовской области обещал инициативной группе дольщиков дома в Тамбове по Московской, 30а достроить эту многоэтажку. Сейчас дом введен в эксплуатацию. В девятиэтажке 144 квартиры. На первом этаже расположатся магазины и офисы. Снаружи здание утеплено минераловатными плитами. Температурный режим позволит контролировать и собственная крышная котельная", - сказал представитель пресс-службы.
К строительству дома ООО "Фирма ЮКОН" приступила в 2008 году. В 2014 году она была признана банкротом, права застройщика перешли к ЖСК "Московская 30а".
"Были подготовлены все необходимые документы, и в декабре 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о финансировании завершения строительства объекта. После этого ЖСК передал функции застройщика Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области. На достройку объекта из областного бюджета было направлено более 128 миллионов рублей. Объем финансовой помощи за счет имущества Фонда - порядка 213 миллионов рублей", - добавил собеседник агентства.
По мнению губернатора, дом по улице Московской был одним из самых сложных, с точки зрения достройки, объектов.
"Очень сложно каждый проблемный объект довести до логического завершения. Но мы прикладываем все возможные усилия и получаем результат. Нам приходилось искать механизмы выделения средств, решать массу юридических вопросов. Но теперь история этого долгостроя завершилась", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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В пресс-службе добавили, что, благодаря принятым администрацией области мерам, было предотвращено банкротство шести застройщиков, восемь объектов не попали в категорию проблемных. Начиная с 2015 года, за счет привлечения региональных источников финансирования в Тамбовской области завершено строительство 14 долгостроев, решены жилищные вопросы около 1200 семей, 18 гражданам предоставлена компенсационная выплата. На данный момент в Тамбовской области остаются проблемными 10 многоквартирных домов, это 700 квартир. В отношении каждого объекта проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера, которые утверждены региональным планом-графиком.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовТамбовская областьАлександр Никитин
 
 
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