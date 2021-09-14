https://ria.ru/20210914/dispanserizatsiya-1750028542.html

Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию

Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию

Углублённую диспансеризацию в РФ уже прошли порядка 212 тысяч человек, 84% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний, сообщила... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:46

2021-09-14T15:46

2021-09-14T15:46

распространение коронавируса

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Углублённую диспансеризацию в РФ уже прошли порядка 212 тысяч человек, 84% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным."Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. В рамках исполнения вашего поручения с 1 июля в регионах такая работа началась. Диспансеризацию сможет пройти любой желающий, но пристальное внимание тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Всего с 1 июля углубленную диспансеризацию прошло небольшое количество граждан, это порядка 212 тысяч человек", - сказала Голикова.По ее словам, из числа прошедших 84% переболели коронавирусом и имеют два и более хронических заболевания."По результатам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210717/dispanserizatsiya-1741644851.html

россия

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