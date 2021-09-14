https://ria.ru/20210914/dispanserizatsiya-1750028542.html
Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию
Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию
Углублённую диспансеризацию в РФ уже прошли порядка 212 тысяч человек, 84% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний, сообщила... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:46
2021-09-14T15:46
2021-09-14T15:46
распространение коронавируса
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Углублённую диспансеризацию в РФ уже прошли порядка 212 тысяч человек, 84% из них болели COVID-19 и имеют два и более хронических заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным."Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. В рамках исполнения вашего поручения с 1 июля в регионах такая работа началась. Диспансеризацию сможет пройти любой желающий, но пристальное внимание тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Всего с 1 июля углубленную диспансеризацию прошло небольшое количество граждан, это порядка 212 тысяч человек", - сказала Голикова.По ее словам, из числа прошедших 84% переболели коронавирусом и имеют два и более хронических заболевания."По результатам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20210717/dispanserizatsiya-1741644851.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию
Вице-премьер Голикова: углубленную диспансеризацию прошли порядка 212 тысяч россиян