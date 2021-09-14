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СК возбудил дело после инцидента с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
СК возбудил дело после инцидента с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре - РИА Новости, 14.09.2021
СК возбудил дело после инцидента с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
Дело о некачественных услугах возбуждено в Краснодаре по истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:02
2021-09-14T14:02
происшествия
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дело о некачественных услугах возбуждено в Краснодаре по истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, 8 сентября детском саду двухлетний мальчик получил ушибы и ссадины из-за нападения других детей. Воспитатели оказали мальчику необходимую помощь. Была организована проверка, об обстоятельствах произошедшего поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в одном из частных детских садов города, в результате чего малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет изучено качество услуг, оказываемых в детсаду.В одном из частных детсадов Краснодара произошёл инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи видеокамер. Женщина задаётся вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда её сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи.
https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html
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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:02 14.09.2021
 
СК возбудил дело после инцидента с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре

СК возбудил дело после истории об избиении в детсаду мальчика другими воспитанниками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дело о некачественных услугах возбуждено в Краснодаре по истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, 8 сентября детском саду двухлетний мальчик получил ушибы и ссадины из-за нападения других детей. Воспитатели оказали мальчику необходимую помощь. Была организована проверка, об обстоятельствах произошедшего поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в одном из частных детских садов города, в результате чего малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет изучено качество услуг, оказываемых в детсаду.
В одном из частных детсадов Краснодара произошёл инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи видеокамер. Женщина задаётся вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда её сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи.
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ПроисшествияКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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