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https://ria.ru/20210914/covid-sertifikaty-1750061152.html
Мурашко: с Сан-Марино обсуждался вопрос признания COVID-сертификатов
Мурашко: с Сан-Марино обсуждался вопрос признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 14.09.2021
Мурашко: с Сан-Марино обсуждался вопрос признания COVID-сертификатов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обсуждал с представителями Сан-Марино вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:32
2021-09-14T18:49
сан-марино
распространение коронавируса
в мире
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обсуждал с представителями Сан-Марино вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса."Обсуждался вопрос взаимопризнания сертификатов о вакцинации",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что также обсуждался и вопрос о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
https://ria.ru/20210902/sertifikaty-1748399683.html
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сан-марино, в мире, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
18:32 14.09.2021 (обновлено: 18:49 14.09.2021)
 
Мурашко: с Сан-Марино обсуждался вопрос признания COVID-сертификатов

Мурашко: вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации обсуждался с Сан-Марино

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обсуждал с представителями Сан-Марино вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.
"Обсуждался вопрос взаимопризнания сертификатов о вакцинации",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что также обсуждался и вопрос о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
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Распространение коронавирусаСан-МариноВ миреМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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