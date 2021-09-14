https://ria.ru/20210914/bolnitsa-1750018449.html

В Петербурге проверили больницу, где лечили сироту весом 13 килограммов

В Петербурге проверили больницу, где лечили сироту весом 13 килограммов - РИА Новости, 14.09.2021

В Петербурге проверили больницу, где лечили сироту весом 13 килограммов

В одной из детских городских больниц прошла проверка после обращения жительницы Петербурга, озабоченной судьбой 15-летней сироты весом 13 килограммов, сообщили... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:58

2021-09-14T14:58

2021-09-14T14:58

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. В одной из детских городских больниц прошла проверка после обращения жительницы Петербурга, озабоченной судьбой 15-летней сироты весом 13 килограммов, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка."Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина и сотрудники аппарата совершили выезд в одну из детских городских больниц, чтобы проверить информацию из появившегося на днях в интернете видеоролика о девочке-сироте, которая находится в стационаре в крайне тяжелом состоянии и в 15 лет весит 13 кг", - говорится в сообщении пресс-службы.На записи видно, что девочке не обеспечен должный уход ни в детском доме, где она проводит основное время, ни в лечебном учреждении, куда она за короткое время дважды поступала."Когда я приехала в больницу, мне сразу сказали, что у нее пролежни. Я осмотрела ее. Да, точно. На крестце и пояснице. Но ко всему у нее еще и грязная спина, голова, уши. У нее стоят гастростома и трахеотома, а вес - всего 13 килограммов. Расходников для них не было, сейчас я передала их больнице", - рассказала РИА Новости автор ролика, оформившая временную опеку над ребенком, Оксана Шелепова.По словам главного врача больницы, девочка с 2011 года госпитализировалась сюда 10 раз. Во всех случаях и лечение, и уход осуществлялись силами медучреждения."Вчера сопровождение пациентки было оказано силами медицинского персонала больницы. В настоящее время дом-интернат подписывает соглашение о сопровождении ребенка, по итогу которого специалист дома-интерната будет ухаживать за Олесей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Митянина добавила, что проблема по сопровождению детей, длительно или часто пребывающих в больнице, носит системный характер и касается всех учреждений, где находятся воспитанники детских домов.

https://ria.ru/20210912/proverka-1749750718.html

https://ria.ru/20210914/biysk-1750007707.html

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общество, санкт-петербург