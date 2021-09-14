https://ria.ru/20210914/biznes-1749976923.html

Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса

Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса - РИА Новости, 14.09.2021

Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса

Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:43

2021-09-14T11:43

2021-09-14T12:23

экономика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте кабмина.Поручительства будет выдавать Корпорация МСП.Меры, как уточняется, позволят предпринимателям, которым ранее кредиты были недоступны, получить займы. Это позволит снизить конечные процентные ставки привлеченного финансирования.Кроме того, комиссию будет платить банк, а не бизнесмен: так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, а с низким риском — получить кредитные средства в среднем ниже на один-два процента.Участниками пилотного проекта уже стали "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк, ВТБ и "МСП Банк". Для банков-партнеров установили обязательную долю инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, — не менее 20%. Также организации обязались достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.В рамках реализации пилота до конца этого года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей — при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму в восемь миллиардов. Кроме того, не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить такую поддержку и привлечь свыше 600 миллиардов рублей к 2024 году.

https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html

https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html

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экономика, правительство рф, россия