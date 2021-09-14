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Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса
Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса - РИА Новости, 14.09.2021
Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса
Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:43
2021-09-14T12:23
экономика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте кабмина.Поручительства будет выдавать Корпорация МСП.Меры, как уточняется, позволят предпринимателям, которым ранее кредиты были недоступны, получить займы. Это позволит снизить конечные процентные ставки привлеченного финансирования.Кроме того, комиссию будет платить банк, а не бизнесмен: так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, а с низким риском — получить кредитные средства в среднем ниже на один-два процента.Участниками пилотного проекта уже стали "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк, ВТБ и "МСП Банк". Для банков-партнеров установили обязательную долю инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, — не менее 20%. Также организации обязались достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.В рамках реализации пилота до конца этого года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей — при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму в восемь миллиардов. Кроме того, не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить такую поддержку и привлечь свыше 600 миллиардов рублей к 2024 году.
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экономика, правительство рф, россия
11:43 14.09.2021 (обновлено: 12:23 14.09.2021)
 
Правительство запустило новую меру поддержки малого бизнеса

Правительство запустило "зонтичный" механизм поручительств для поддержки малого бизнеса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте кабмина.
Поручительства будет выдавать Корпорация МСП.
Меры, как уточняется, позволят предпринимателям, которым ранее кредиты были недоступны, получить займы. Это позволит снизить конечные процентные ставки привлеченного финансирования.

"При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в "одном окне" банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован", — отмечается в публикации.

Кроме того, комиссию будет платить банк, а не бизнесмен: так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, а с низким риском — получить кредитные средства в среднем ниже на один-два процента.
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Участниками пилотного проекта уже стали "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк, ВТБ и "МСП Банк". Для банков-партнеров установили обязательную долю инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, — не менее 20%.
Также организации обязались достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.
В рамках реализации пилота до конца этого года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей — при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму в восемь миллиардов. Кроме того, не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить такую поддержку и привлечь свыше 600 миллиардов рублей к 2024 году.
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