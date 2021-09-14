https://ria.ru/20210914/balashikha-1749969272.html

В Балашихе зарезали женщину

В Балашихе зарезали женщину - РИА Новости, 14.09.2021

В Балашихе зарезали женщину

Тело женщины с 13 колото-резаными ранами нашли в подмосковной Балашихе, убийцу ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:19

2021-09-14T11:19

2021-09-14T12:36

происшествия

железнодорожный

балашиха

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тело женщины с 13 колото-резаными ранами нашли в подмосковной Балашихе, убийцу ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Днем 12 сентября в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе был найден труп женщины, на вид около 40 лет. Волосы светлые, одета была в платье в цветочек. На груди было не менее 13 колото-резаных ран, следов изнасилования, по предварительным данным, не обнаружено", - сказал собеседник.Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ), подозреваемого ищут.Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, тело было найдено в лесу. Следователи и криминалисты изучили место происшествия, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы. Опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение причастных к преступлению.

https://ria.ru/20210913/severodvinsk-1749884108.html

железнодорожный

балашиха

россия

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происшествия, железнодорожный, балашиха, россия