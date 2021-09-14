https://ria.ru/20210914/avakov-1750078120.html

Аваков призвал "послать подальше" советника главы офиса Зеленского

Аваков призвал "послать подальше" советника главы офиса Зеленского - РИА Новости, 14.09.2021

Аваков призвал "послать подальше" советника главы офиса Зеленского

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал офис президента Украины "послать подальше" советника главы офиса Алексея Арестовича за его фантазии,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:57

2021-09-14T20:57

2021-09-14T20:57

в мире

украина

арсен аваков

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131030_0:151:1620:1062_1920x0_80_0_0_e1da1b099dc8556c2e7ad19db4543e99.jpg

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал офис президента Украины "послать подальше" советника главы офиса Алексея Арестовича за его фантазии, поводом для этого послужило видео 2017 года, на котором Арестович называет АТО курортом для мальчиков.В 2017 году Алексей Арестович еще не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал Антитеррористическую операцию (АТО), которая проводилась в Донбассе, курортом для мальчиков. Во вторник данный отрывок из интервью начали распространять в соцсетях."Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее. Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента! Фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы, - это же на вас, господа, ложится!" - написал Аваков в Facebook.Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.

https://ria.ru/20210909/oskorblenie-1749272740.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, арсен аваков, алексей арестович