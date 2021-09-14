https://ria.ru/20210914/apple-1750075877.html

Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран

Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран - РИА Новости, 14.09.2021

Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран

Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:30

2021-09-14T20:30

2021-09-14T20:33

наука

технологии

apple

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился.Apple Watch Series 7 получили новый корпус, в который вписан новый дисплей с увеличенной полезной площадью — теперь на нем помещается больше текста.Часы работаю с новыми циферблатами, которые используют полезную площадь экрана. В Apple обещают, что новые Watch являются самыми крепкими часами в истории компании, которые выдерживают погружение на 50 метров.Увеличена автономность, изменилась зарядная станция, которая теперь работает с разъемом USB-C и способна быстрее заряжать носимый гаджет.Часы поступят в продажу в нескольких цветах. Для них будут доступны различные ремешки и браслеты. Стартовая цена в США составит 400 долларов (29 тысяч рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210914/ipad-1750074714.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple