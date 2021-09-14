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Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран
Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран - РИА Новости, 14.09.2021
Новые умные часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран
Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:30
2021-09-14T20:30
2021-09-14T20:33
наука
технологии
apple
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился.Apple Watch Series 7 получили новый корпус, в который вписан новый дисплей с увеличенной полезной площадью — теперь на нем помещается больше текста.Часы работаю с новыми циферблатами, которые используют полезную площадь экрана. В Apple обещают, что новые Watch являются самыми крепкими часами в истории компании, которые выдерживают погружение на 50 метров.Увеличена автономность, изменилась зарядная станция, которая теперь работает с разъемом USB-C и способна быстрее заряжать носимый гаджет.Часы поступят в продажу в нескольких цветах. Для них будут доступны различные ремешки и браслеты. Стартовая цена в США составит 400 долларов (29 тысяч рублей по текущему курсу).
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технологии, apple
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился.
Apple Watch Series 7 получили новый корпус, в который вписан новый дисплей с увеличенной полезной площадью — теперь на нем помещается больше текста.
Часы работаю с новыми циферблатами, которые используют полезную площадь экрана. В Apple обещают, что новые Watch являются самыми крепкими часами в истории компании, которые выдерживают погружение на 50 метров.
Увеличена автономность, изменилась зарядная станция, которая теперь работает с разъемом USB-C и способна быстрее заряжать носимый гаджет.
Часы поступят в продажу в нескольких цветах. Для них будут доступны различные ремешки и браслеты. Стартовая цена в США составит 400 долларов (29 тысяч рублей по текущему курсу).