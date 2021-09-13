https://ria.ru/20210913/zhurnalisty-1749850872.html

Иностранные журналисты прибыли в Кабул

Иностранные журналисты прибыли в Кабул - РИА Новости, 13.09.2021

Иностранные журналисты прибыли в Кабул

Иностранные журналисты прибыли в Кабул на первом после вывода войск США коммерческом рейсе пакистанских авиалиний, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:28

2021-09-13T13:28

2021-09-13T13:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Иностранные журналисты прибыли в Кабул на первом после вывода войск США коммерческом рейсе пакистанских авиалиний, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании (PIA).Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула.По данным представителя PIA, на возвратном рейсе из Кабула в Исламабад вылетели сотрудники Всемирного банка.Согласно агентству Франс Пресс, на борту самолета было не более 10 человек.Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/zoloto-1749849040.html

https://ria.ru/20210908/afganistan-1749150680.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан