https://ria.ru/20210913/vladivostok-1749897363.html

Во Владивостоке ищут водителя, лихачившего на внедорожнике по пляжу

Во Владивостоке ищут водителя, лихачившего на внедорожнике по пляжу - РИА Новости, 13.09.2021

Во Владивостоке ищут водителя, лихачившего на внедорожнике по пляжу

Полиция разыскивает водителя внедорожника, который разъезжал по пляжу с отдыхающими на мысе Вятлина во Владивостоке, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:43

2021-09-13T17:43

2021-09-13T17:43

происшествия

приморский край

владивосток

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя внедорожника, который разъезжал по пляжу с отдыхающими на мысе Вятлина во Владивостоке, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.В соцсетях распространилось видео с разъезжающим по пляжу внедорожником. Как утверждают авторы ролика, пьяный водитель на Hummer "рассекал" по пляжу, где отдыхали люди, в том числе дети. На угрозы отдыхающих вызвать полицию, он внимания не обращал. На кадрах также видно, как водитель, выйдя из машины, слегка пошатываясь, побрел по пляжу."Полиция разыскивает водителя внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке. Видеозапись инцидента, размещенная в социальных сетях, приобщена к материалам административного расследования. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщила Сырова, добавив, что сотрудники полиции "проводят мероприятия, направленные на задержание водителя внедорожника".

https://ria.ru/20210609/deti-1736252488.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток, авто