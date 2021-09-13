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Туризм
https://ria.ru/20210913/velikobritaniya-1749859723.html
В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев
В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 13.09.2021
В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев
С первого октября власти Великобритании планируют отказаться от системы "светофора". Вместо нее введут другую схему приема иностранных граждан, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:42
2021-09-13T18:27
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С первого октября власти Великобритании планируют отказаться от системы "светофора". Вместо нее введут другую схему приема иностранных граждан, сообщает Tourdom.Новый механизм будет основан на прививочном статусе въезжающего, а не на эпидемиологических показателях страны, из которой он прибывает.Уточняется, что "зеленую" категорию государств объединят с "желтой" (в нее входит Россия). Вакцинированные пассажиры, приезжающие из этой зоны, не должны будут соблюдать обязательную самоизоляцию, в отличие от тех, кто прибыл из "красной".Напомним, Великобритания разделила государства на три зоны в мае. Страны из "зеленой" категории относятся к наиболее благополучным с эпидемиологической точки зрения: прибывающие оттуда туристы не должны соблюдать карантин, достаточно лишь ПЦР-теста. Въезжающим из "желтой" группы пассажирам необходимо провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста на коронавирус, а из "красной" – оставаться на карантине в отеле за свой счет.
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вакцинация, великобритания, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19, туризм
17:42 13.09.2021 (обновлено: 18:27 13.09.2021)
 

В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С первого октября власти Великобритании планируют отказаться от системы "светофора". Вместо нее введут другую схему приема иностранных граждан, сообщает Tourdom.
Новый механизм будет основан на прививочном статусе въезжающего, а не на эпидемиологических показателях страны, из которой он прибывает.
Уточняется, что "зеленую" категорию государств объединят с "желтой" (в нее входит Россия). Вакцинированные пассажиры, приезжающие из этой зоны, не должны будут соблюдать обязательную самоизоляцию, в отличие от тех, кто прибыл из "красной".
Напомним, Великобритания разделила государства на три зоны в мае. Страны из "зеленой" категории относятся к наиболее благополучным с эпидемиологической точки зрения: прибывающие оттуда туристы не должны соблюдать карантин, достаточно лишь ПЦР-теста. Въезжающим из "желтой" группы пассажирам необходимо провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста на коронавирус, а из "красной" – оставаться на карантине в отеле за свой счет.
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