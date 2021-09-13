https://ria.ru/20210913/velikobritaniya-1749859723.html

В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев

В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 13.09.2021

В Великобритании могут измениться правила въезда для иностранцев

С первого октября власти Великобритании планируют отказаться от системы "светофора". Вместо нее введут другую схему приема иностранных граждан, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:42

2021-09-13T17:42

2021-09-13T18:27

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. С первого октября власти Великобритании планируют отказаться от системы "светофора". Вместо нее введут другую схему приема иностранных граждан, сообщает Tourdom.Новый механизм будет основан на прививочном статусе въезжающего, а не на эпидемиологических показателях страны, из которой он прибывает.Уточняется, что "зеленую" категорию государств объединят с "желтой" (в нее входит Россия). Вакцинированные пассажиры, приезжающие из этой зоны, не должны будут соблюдать обязательную самоизоляцию, в отличие от тех, кто прибыл из "красной".Напомним, Великобритания разделила государства на три зоны в мае. Страны из "зеленой" категории относятся к наиболее благополучным с эпидемиологической точки зрения: прибывающие оттуда туристы не должны соблюдать карантин, достаточно лишь ПЦР-теста. Въезжающим из "желтой" группы пассажирам необходимо провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста на коронавирус, а из "красной" – оставаться на карантине в отеле за свой счет.

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