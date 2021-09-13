https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749821629.html

В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19

В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19

Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, соответствующий ответ Минздрава на запрос кормящей москвички имеется в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:08

2021-09-13T11:08

2021-09-13T11:08

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, соответствующий ответ Минздрава на запрос кормящей москвички имеется в распоряжении РИА Новости."В соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцин против новой коронавирусной инфекции (Ковивак, Эпиваккорона, Спутник Лайт) противопоказанием к их применению является в том числе беременность и период грудного вскармливания, в связи с отсутствием исследований в этот период", - говорится в письме.Уточняется, что в инструкцию вакцины "Спутник V" внесены изменения, согласно которым беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск."Период грудного вскармливания все ещё является противопоказанием к вакцинации ("Спутником V")", - добавляется в письме.

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738595778.html

https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html

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2021

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19