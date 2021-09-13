Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749821629.html
В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19
В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19
Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, соответствующий ответ Минздрава на запрос кормящей москвички имеется в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:08
2021-09-13T11:08
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152569/09/1525690981_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_81701df4106c7a8c9ccfbeeb69ae294f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, соответствующий ответ Минздрава на запрос кормящей москвички имеется в распоряжении РИА Новости."В соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцин против новой коронавирусной инфекции (Ковивак, Эпиваккорона, Спутник Лайт) противопоказанием к их применению является в том числе беременность и период грудного вскармливания, в связи с отсутствием исследований в этот период", - говорится в письме.Уточняется, что в инструкцию вакцины "Спутник V" внесены изменения, согласно которым беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск."Период грудного вскармливания все ещё является противопоказанием к вакцинации ("Спутником V")", - добавляется в письме.
https://ria.ru/20210625/sputnik-1738595778.html
https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152569/09/1525690981_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_65cc4fbec8a05b402f814d9e306811e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:08 13.09.2021
 
В Минздраве не рекомендовали кормящим мамам прививаться от COVID-19

Минздрав: грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от COVID-19

© Depositphotos / t.tomsickovaЖенщина кормит ребенка
Женщина кормит ребенка - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / t.tomsickova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, соответствующий ответ Минздрава на запрос кормящей москвички имеется в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцин против новой коронавирусной инфекции (Ковивак, Эпиваккорона, Спутник Лайт) противопоказанием к их применению является в том числе беременность и период грудного вскармливания, в связи с отсутствием исследований в этот период", - говорится в письме.
Михаил Мурашко: Открыта возможность вакцинации беременных - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:03Распространение коронавируса
Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
Уточняется, что в инструкцию вакцины "Спутник V" внесены изменения, согласно которым беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск.
"Период грудного вскармливания все ещё является противопоказанием к вакцинации ("Спутником V")", - добавляется в письме.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 07:24Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Цена газа в Европе достигла очередного рекорда
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Лента новостейМолния