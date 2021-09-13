В Череповце заканчивают ремонт тротуаров
ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. В Вологодской области завершается ремонт тротуаров в областной столице и Череповце в рамках проекта "Городские тротуары", инициированного фракцией "Единая Россия" областного заксобрания, сообщил РИА Новости спикер парламента Андрей Луценко.
Он напомнил, что в этом году на ремонт пешеходных дорожек в Череповце дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Запланировано отремонтировать 65 проблемных участков во всех районах города общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров. В Вологде должно быть отремонтировано почти 23 тысячи квадратных метров тротуаров. Перечень пешеходных дорожек составили с учетом мнения общественности. В Череповце работы идут на 21 объекте в Зашекснинском, Индустриальном и Заягорбском районах. Еще 38 тротуаров ожидают прихода строителей согласно графику. Все работы должны завершиться к концу октября.
"Работы проходят в рамках проекта "Городские тротуары", который был инициирован фракцией "Единая Россия" в апреле нынешнего года. Впервые вопрос ремонта тротуаров был вынесен на рассмотрение градостроительных советов в Вологде и Череповце. В ходе градсоветов инициатива была поддержана. В результате оба города получили дополнительное финансирование", - уточнил Луценко.