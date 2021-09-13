https://ria.ru/20210913/trotuary-1749856390.html

В Череповце заканчивают ремонт тротуаров

В Череповце заканчивают ремонт тротуаров - РИА Новости, 13.09.2021

В Череповце заканчивают ремонт тротуаров

В Вологодской области завершается ремонт тротуаров в областной столице и Череповце в рамках проекта "Городские тротуары", инициированного фракцией "Единая... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:53

2021-09-13T13:53

2021-09-13T13:53

вологодская область

вологодская область

вологда

череповец

андрей луценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155347/07/1553470762_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0739597c592e71d365707e0ac60f2f6.jpg

ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. В Вологодской области завершается ремонт тротуаров в областной столице и Череповце в рамках проекта "Городские тротуары", инициированного фракцией "Единая Россия" областного заксобрания, сообщил РИА Новости спикер парламента Андрей Луценко.Он напомнил, что в этом году на ремонт пешеходных дорожек в Череповце дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Запланировано отремонтировать 65 проблемных участков во всех районах города общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров. В Вологде должно быть отремонтировано почти 23 тысячи квадратных метров тротуаров. Перечень пешеходных дорожек составили с учетом мнения общественности. В Череповце работы идут на 21 объекте в Зашекснинском, Индустриальном и Заягорбском районах. Еще 38 тротуаров ожидают прихода строителей согласно графику. Все работы должны завершиться к концу октября.

https://ria.ru/20210826/zarplata-1747303082.html

вологодская область

вологда

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, вологда, череповец, андрей луценко