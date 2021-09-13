https://ria.ru/20210913/sapery-1749818729.html

Андрей Скотников: ни один робот-сапер никогда не превзойдет человека

Андрей Скотников: ни один робот-сапер никогда не превзойдет человека - РИА Новости, 13.09.2021

Андрей Скотников: ни один робот-сапер никогда не превзойдет человека

Инженерные подразделения Росгвардии участвуют в разминировании взрывоопасных предметов, в том числе оставшихся со времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:00

2021-09-13T12:00

2021-09-13T12:00

интервью

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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Инженерные подразделения Росгвардии участвуют в разминировании взрывоопасных предметов, в том числе оставшихся со времен Великой Отечественной войны, обеспечивают работу роботов-саперов и выезжают на проверки при звонках от "телефонных террористов". О том, сможет ли робот когда-нибудь заменить человека, какие технические средства используют инженеры Росгвардии, сколько взрывных устройств находят во время работы саперы ОМОН — об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал заместитель начальника Инженерного управления Росгвардии генерал-майор Андрей Скотников. Беседовал Кирилл Рубцов.– Андрей Викторович, какие обязанности у военнослужащих и сотрудников инженерных подразделений Росгвардии?– Инженерные силы и средства Росгвардии применяются при выполнении задач по борьбе с терроризмом, по охране общественного порядка и общественной безопасности, по организации охраны ведомственных объектов.Мы схожи по функциям с инженерными частями Минобороны России, но есть свои нюансы, в частности они касаются деятельности инженерно-технических подразделений ОМОН.– Что вы можете сказать о результатах, которые показали инженеры Росгвардии в 2020-2021 годах, в том числе по разминированию взрывоопасных предметов?– Ежедневно саперы ОМОН Росгвардии выезжают по заявкам полиции и обращениям граждан. Они обследуют подозрительные предметы, которые могут быть взрывоопасны. При проведении крупных праздничных, спортивных, культурных мероприятий для проверки мест массового пребывания людей привлекаются саперы войскового звена.Часто росгвардейцы работают с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Наиболее актуально это для таких регионов, как полуостров Крым, Калининградская область и Санкт-Петербург. Там находят много взрывоопасных предметов военного времени. В соответствии с межведомственными руководящими документами после обследования их передают для уничтожения в подразделения МЧС.Что касается статистики, то в 2020 году в рамках участия по обеспечению безопасности крупномасштабных мероприятий по всей стране саперы Росгвардии провели около 18 тысяч проверок объектов на наличие взрывоопасных предметов. Группы разминирования выполнили более 25 тысяч задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и веществ. В результате обнаружено и уничтожено 780 килограммов взрывчатых веществ и более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Из них 112 – это самодельные взрывные устройства (СВУ).За 2021 год росгвардейцы выполнили около семи тысяч задач по поиску и разминированию взрывоопасных предметов, нашли 108 килограммов взрывчатых веществ и более пяти тысяч взрывоопасных предметов, из которых 12 – это СВУ.– Какую роль в борьбе с терроризмом выполняют инженерно-технические подразделения Росгвардии, в том числе на Северном Кавказе?– Саперы и взрывотехники Росгвардии выполняют задачи в составе Объединённой группировки войск (сил) на Северном Кавказе. Как и прежде, они участвуют в проведении контртеррористических мероприятий — проводят инженерную разведку. В прошлом году в регионе было обезврежено 1132 взрывоопасных предмета, из них – восемь самодельных взрывных устройств. Их находили в схронах при проведении адресных мероприятий.– Расскажите о профессиональной подготовке специалистов инженерных подразделений ведомства, ведь это одна из самых опасных профессий, требующая особых навыков.– Действительно, как известно, сапер ошибается только один раз, и обучению специалистов инженерных подразделений в ведомстве уделяется пристальное внимание. Будущие офицерские кадры обучаются в Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации. В этом вузе по программам специалитета ведется подготовка по двум направлениям — это инженерное обеспечение служебно-боевой деятельности и эксплуатация инженерно-технических средств охраны. Кроме того, есть много других инженерных специальностей, обучение по которым проводится в учебном центре в Северо-Западном округе войск национальной гвардии Российской Федерации. Тут проходят подготовку саперы, механики-водители инженерной техники, специалисты полевого водоснабжения, техники и механики технических средств охраны. Ежегодно для войск выпускается более 600 специалистов.Одна из наиболее эффективных форм профессиональной подготовки – конкурсы служебного мастерства. Они дают возможность обменяться опытом, проверить на практике результативность существующих обучающих методик, мотивировать военнослужащих и сотрудников к дальнейшему профессиональному росту.В октябре нынешнего года мы планируем провести конкурс боевой и профессионально-служебной выучки групп разминирования Росгвардии. Он называется "Без права на ошибку" и пройдет в Ставропольском крае. В состязании примут участие саперы и взрывотехники Росгвардии со всей страны.– В чем они будут соревноваться?– Программа конкурса очень насыщенная. Участникам предстоит выполнить нормативы по установке противотанковых и противопехотных мин, преодолеть условно заминированный участок местности, продемонстрировать свое мастерство по управлению робототехническими комплексами при разминировании.– Наверное, успешная деятельность инженерных подразделений Росгвардии была бы невозможной без современной техники. Какие новые виды инженерных средств сегодня на вооружении войск национальной гвардии?– В прошлом году в войсках прошли апробацию более 50 перспективных образцов инженерных средств, большая часть из которых принята на снабжение. Среди них – инженерно-технические средства охраны "Дозор-77-В" и "Дозор-78-ВВ". Это специальные портативные устройства, которые закрепляются на форму росгвардейца при несении службы и позволяют контролировать обстановку вокруг.Помимо этого, мы за 2020-2021 годы приняли на снабжение быстроразвертываемый комплекс тревожно-вызывной сигнализации для временных караулов "Блок-Пост С", автономный сигнализационный комплекс "СКОП-М", системы ограждений "FENSYS" и ряд других технических средств оповещения и охраны. В первом полугодии 2021 года завершена апробация таких инженерно-технических средств, как устройство для остановки транспорта "Спот 4", аппаратно-программный комплект "Страж" и ограждения "Фенсис", "Преграда". Они предназначены для охраны ведомственных объектов и должны отвечать таким требованиям, как непрерывный контроль обстановки, своевременное обнаружение попыток несанкционированного проникновения на объект, препятствие для движения нарушителя.Кроме того, в интересах инженерных подразделений Росгвардии разработаны средства локализации взрывных устройств, робототехнические комплексы. Проводятся опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации машины разминирования типа "Аракс".– А что нового в экипировке саперов?– В экипировку сапера (взрывника) входят бронежилет 5 класса защиты, шлем 2 класса защиты с забралом. Проходит апробацию комплект "Гранат-В". Он полностью защищает сапера от поражения осколками. Комплект включает в себя герметичный шлем и закрывающую от осколков броню по всему телу бойца. Она защищает от взрыва самодельного взрывного устройства мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, минимальное расстояние – около пяти метров. В течение года мы планируем принять этот образец на снабжение.– Каких роботов используют инженерно-технические подразделения Росгвардии? Планируется ли поступление новых образцов?– На вооружении Росгвардии есть комплексы сверхлегкого и легкого классов на колесном и гусеничном ходу, которые могут не только вести осмотр подозрительных предметов с помощью камер, но также перемещать эти предметы и уничтожать их. Это, например, мобильные робототехнические малогабаритные комплексы сверхлегкого класса "КРМ-06". Они предназначены для дистанционного исследования взрывоопасных предметов и их уничтожения путем доставки небольших закладных зарядов. Оператор робота может находиться на удалении до 200 метров.По опыту контртеррористических операций на Северном Кавказе 90-х годов мы знаем, что бандиты часто прятали фугас, подкарауливали сапера и подрывали взрывное устройство дистанционно. Сейчас сапер по определенным демаскирующим признакам находит место, где заложено взрывное устройство, к нему подъезжает робот КРМ-06, и если происходит взрыв, то человек не пострадает.В городских условиях, когда уничтожение подозрительных предметов там, где они были обнаружены, невозможно, взрывотехники ОМОН используют многофункциональные робототехнические комплексы легкого класса типа "МРК-15". Этот образец был впервые закуплен в прошлом году. От предыдущего, КРМ-06, он отличается в первую очередь массой и принципом действия: на МРК-15 можно установить различные приспособления, вплоть до дрелей и болгарки.Задачи у них тоже отличаются: МРК-15 предназначен для обследования взрывоопасного предмета в полной его мере, то есть визуально, механически, он может его даже разобрать при необходимости. Это полный спектр проверки взрывоопасного предмета на местности или в помещении. А КРМ-06 подъехал, увидел взрывное устройство, положил заряд и уехал.– Может ли робот когда-нибудь сравниться с человеком по функционалу? И заменить его?– С человеком ни один робот никогда не сравнится. Робот способен только обследовать, но принимать на основе полученных данных взвешенные решения машина вряд ли когда-то сможет.– Использует ли Росгвардия экзоскелеты?– Дело в том, что все экзоскелеты всегда красиво смотрятся в кино. Но когда инженеры начинают работать с ними в реальности, возникает ряд проблем. Они неудобны. Потому что организм человека и болванка, которую пытаются к нему приспособить, это две совершенно разные вещи. Моя точка зрения заключается в том, что универсального ничего не бывает.

https://ria.ru/20210315/vodolazy-1601199177.html

https://ria.ru/20210810/razminirovanie-1745155273.html

https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746811697.html

https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html

https://ria.ru/20200928/ekzoskelety-1577781686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия