https://ria.ru/20210913/pogoda-1749834423.html

Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"

Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме" - РИА Новости, 13.09.2021

Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"

Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни в ЦФО. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:04

2021-09-13T12:04

2021-09-13T13:48

общество

погода

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни в ЦФО."Центральный федеральный округ ожидает "глубокая холодная яма", то есть погода с температурой на два-четыре градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру", — сообщил синоптик в беседе с RT.По его словам, уже завтра ожидается ненастный день, а температура не превысит 12 градусов.Шувалов добавил, что на место циклона, который уходит на Полярный Урал, придет гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.

https://ria.ru/20210831/pogoda-1747988818.html

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2021

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общество, погода, россия