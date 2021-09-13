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Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"
Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме" - РИА Новости, 13.09.2021
Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"
Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни в ЦФО. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:04
2021-09-13T13:48
общество
погода
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни в ЦФО."Центральный федеральный округ ожидает "глубокая холодная яма", то есть погода с температурой на два-четыре градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру", — сообщил синоптик в беседе с RT.По его словам, уже завтра ожидается ненастный день, а температура не превысит 12 градусов.Шувалов добавил, что на место циклона, который уходит на Полярный Урал, придет гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.
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общество, погода, россия
12:04 13.09.2021 (обновлено: 13:48 13.09.2021)
 
Синоптик предупредил жителей Центральной России о "глубокой холодной яме"

Синоптик Шувалов: в Центральном федеральном округе ожидается "глубокая холодная яма"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни в ЦФО.
"Центральный федеральный округ ожидает "глубокая холодная яма", то есть погода с температурой на два-четыре градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру", — сообщил синоптик в беседе с RT.
По его словам, уже завтра ожидается ненастный день, а температура не превысит 12 градусов.
Шувалов добавил, что на место циклона, который уходит на Полярный Урал, придет гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами.
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