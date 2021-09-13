https://ria.ru/20210913/pogoda-1749801070.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, во второй половине дня дождь, гроза и до 24 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:02

2021-09-13T08:02

2021-09-13T08:02

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня дождь, гроза и до 24 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210913/pogoda-1749791879.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, александр синенков