https://ria.ru/20210913/pogoda-1749801070.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, во второй половине дня дождь, гроза и до 24 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:02
2021-09-13T08:02
2021-09-13T08:02
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня дождь, гроза и до 24 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210913/pogoda-1749791879.html
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общество, москва, погода, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Специалист центра "Фобос" Синенков: в Москве ожидается гроза и до 24 градусов тепла