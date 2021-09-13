https://ria.ru/20210913/podmoskove-1749880547.html

Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности

Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности - РИА Новости, 13.09.2021

Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности

Власти Московской области направят в правительство ряд предложений по корректировке федерального законодательства в части обслуживания газового оборудования,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:06

2021-09-13T16:06

2021-09-13T16:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Московской области направят в правительство ряд предложений по корректировке федерального законодательства в части обслуживания газового оборудования, рассказал журналистам министр энергетики Александр Самарин на брифинге в Доме правительства Московской области.В частности предлагается вернуть плату за обслуживание внутридомового газового оборудования в состав платы за содержание жилого помещения."После исключения такого пункта в 2006 году, количество происшествий только по Московской области выросло в 4 раза. Люди не знают, кого можно пускать в квартиру, с кем можно заключать такой договор, из-за чего отсутствует контроль загазованности квартир, а управляющие компании практически отстранены от процесса безопасности", - сказал Самарин.Он также предложил создание специализированной организации и единого договора на газовое обслуживание, а также установить запрет на использование жилым помещением с 1 января 2023 в газифицированном помещении не оборудованными системой контроля загазованности.В Ногинске 8 сентября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.

https://ria.ru/20210909/nedvizhimost-1749310885.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)