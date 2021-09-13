Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210913/podmoskove-1749880547.html
Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности
Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности - РИА Новости, 13.09.2021
Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности
Власти Московской области направят в правительство ряд предложений по корректировке федерального законодательства в части обслуживания газового оборудования,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:06
2021-09-13T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_291:81:3219:1728_1920x0_80_0_0_fffa18e7de62aed6664f3b87d1200228.jpg
КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Московской области направят в правительство ряд предложений по корректировке федерального законодательства в части обслуживания газового оборудования, рассказал журналистам министр энергетики Александр Самарин на брифинге в Доме правительства Московской области.В частности предлагается вернуть плату за обслуживание внутридомового газового оборудования в состав платы за содержание жилого помещения."После исключения такого пункта в 2006 году, количество происшествий только по Московской области выросло в 4 раза. Люди не знают, кого можно пускать в квартиру, с кем можно заключать такой договор, из-за чего отсутствует контроль загазованности квартир, а управляющие компании практически отстранены от процесса безопасности", - сказал Самарин.Он также предложил создание специализированной организации и единого договора на газовое обслуживание, а также установить запрет на использование жилым помещением с 1 января 2023 в газифицированном помещении не оборудованными системой контроля загазованности.В Ногинске 8 сентября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
https://ria.ru/20210909/nedvizhimost-1749310885.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_640a41327ef7dd005ce2b867ed780aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:06 13.09.2021
 

Подмосковные власти подготовили предложения по газовой безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Московской области направят в правительство ряд предложений по корректировке федерального законодательства в части обслуживания газового оборудования, рассказал журналистам министр энергетики Александр Самарин на брифинге в Доме правительства Московской области.
В частности предлагается вернуть плату за обслуживание внутридомового газового оборудования в состав платы за содержание жилого помещения.
Коммерческая недвижимость в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 11:39Новости Подмосковья
Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье
"После исключения такого пункта в 2006 году, количество происшествий только по Московской области выросло в 4 раза. Люди не знают, кого можно пускать в квартиру, с кем можно заключать такой договор, из-за чего отсутствует контроль загазованности квартир, а управляющие компании практически отстранены от процесса безопасности", - сказал Самарин.
Он также предложил создание специализированной организации и единого договора на газовое обслуживание, а также установить запрет на использование жилым помещением с 1 января 2023 в газифицированном помещении не оборудованными системой контроля загазованности.
"Для этого нам необходимо внести изменения в статьи жилищного кодекса РФ ,такие предложения мы подготовили и направили", - добавил Самарин.
В Ногинске 8 сентября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния