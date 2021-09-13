17:27 13.09.2021 (обновлено: 21:02 13.09.2021)
МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию
МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России, сообщили в пресс-службе ведомства.
По действующим правилам, чтобы подать заявление, выходцы из Донбасса должны поехать на Украину.
"Проектом указа предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории России", — говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".
Программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.
Как заявила РИА Новости адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, приглашение соотечественников — в интересах общества и экономики. Она пояснила, что это люди, которые знают русский язык, выросли и чувствуют себя частью России, однако сейчас они проживают за границей и хотели бы вернуться, но у них нет российского гражданства.
"У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики", — добавила собеседница агентства.
Ярмуш также заявила, что никаких международных санкций за эту инициативу против Москвы вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ЛНР и ДНР российским гражданством и присоединения этих земель к России.