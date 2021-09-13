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МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию
МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию - РИА Новости, 13.09.2021
МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию
МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:27
2021-09-13T21:02
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России, сообщили в пресс-службе ведомства.По действующим правилам, чтобы подать заявление, выходцы из Донбасса должны поехать на Украину.Программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.Как заявила РИА Новости адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, приглашение соотечественников — в интересах общества и экономики. Она пояснила, что это люди, которые знают русский язык, выросли и чувствуют себя частью России, однако сейчас они проживают за границей и хотели бы вернуться, но у них нет российского гражданства."У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики", — добавила собеседница агентства.Ярмуш также заявила, что никаких международных санкций за эту инициативу против Москвы вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ЛНР и ДНР российским гражданством и присоединения этих земель к России.
https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738411773.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
17:27 13.09.2021 (обновлено: 21:02 13.09.2021)
 
МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию

МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России, сообщили в пресс-службе ведомства.
По действующим правилам, чтобы подать заявление, выходцы из Донбасса должны поехать на Украину.

"Проектом указа предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории России", — говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".

Программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.
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Как заявила РИА Новости адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, приглашение соотечественников — в интересах общества и экономики. Она пояснила, что это люди, которые знают русский язык, выросли и чувствуют себя частью России, однако сейчас они проживают за границей и хотели бы вернуться, но у них нет российского гражданства.
"У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики", — добавила собеседница агентства.
Ярмуш также заявила, что никаких международных санкций за эту инициативу против Москвы вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ЛНР и ДНР российским гражданством и присоединения этих земель к России.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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