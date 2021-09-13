https://ria.ru/20210913/pereselenie-1749895297.html

МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию

МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию - РИА Новости, 13.09.2021

МВД предложило упростить для жителей ДНР и ЛНР переселение в Россию

МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:27

2021-09-13T17:27

2021-09-13T21:02

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик участвовать в программе переселения соотечественников, находясь в России, сообщили в пресс-службе ведомства.По действующим правилам, чтобы подать заявление, выходцы из Донбасса должны поехать на Украину.Программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.Как заявила РИА Новости адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, приглашение соотечественников — в интересах общества и экономики. Она пояснила, что это люди, которые знают русский язык, выросли и чувствуют себя частью России, однако сейчас они проживают за границей и хотели бы вернуться, но у них нет российского гражданства."У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики", — добавила собеседница агентства.Ярмуш также заявила, что никаких международных санкций за эту инициативу против Москвы вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ЛНР и ДНР российским гражданством и присоединения этих земель к России.

https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738411773.html

https://ria.ru/20210407/dnr-1727220827.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия