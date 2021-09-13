Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о гибели рыбаков в Японском море
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о гибели 20 рыбаков в Японском море в 2018 году
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 20 членов экипажа рыболовецкого судна "Восток" в январе 2018 года, дело готовится к передаче в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.
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На прошлой неделе о завершении расследования дела против замдиректора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-Флот" Андрея Клочкова сообщал СК.
По версии следствия, 25 января 2018 года российское рыболовецкое морозильное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот" следовало из корейского порта Донхэ в порт Холмск Сахалинской области в Японском море. В пути корабль подвергся сильному обледенению, так как команда не провела эффективных мероприятий по борьбе со льдом. Морской транспорт потерял устойчивость и опрокинулся. Все 20 членов экипажа погибли.
В Генпрокуратуре подчеркивают, что непосредственной причиной трагедии стало бездействие обвиняемого, занимавшего с 2015 года в ООО "ДВ-Флот" должность заместителя директора по безопасности мореплавания. Как полагает следствие, вопреки требованиям нормативно-правовых актов и должностных обязанностей, он не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях и в борьбе за живучесть судна.
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В ходе расследования компания-владелец судна выплатила семьям погибших по 1,5 миллиона рублей. Для обеспечения компенсации морального вреда родственникам погибших наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 1,1 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.