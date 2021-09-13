Онлайн-конференция о проекте для студентов технических направлений
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная завершению проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов", поддержанного Фондом президентских грантов.
Участники:
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виталий ХОЦЕНКО;
- директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей ШПИЛЕНКО;
- руководители промышленных кластеров и предприятий – участники проекта;
- руководители вузов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей.
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виталий ХОЦЕНКО;
- директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей ШПИЛЕНКО;
- руководители промышленных кластеров и предприятий – участники проекта;
- руководители вузов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей.
В проекте "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который стартовал осенью 2020 года, приняли участие более тысячи студентов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Его инициатором выступила Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт экономики знаний".
Цель проекта – содействие студентам высших и средних профессиональных учебных заведений технических направлений в получении практического опыта, дополнительных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства на высокотехнологичные рабочие места в регионах России. Проект помог участникам получить дополнительные навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме, самопрезентации. Они научились проектной деятельности и командной работе, освоили компетенции для анализа и решения практических задач производственного, технологического, экономического характера на промышленных предприятиях и в межотраслевых кластерных цепочках.
Проект также способствовал сохранению кадрового потенциала промышленных предприятий, человеческого капитала регионов. Проект состоял из нескольких этапов: от анкетирования студентов на предмет возможных трудностей при трудоустройстве – до обучающих практических семинаров, стажировок и программы наставничества.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Цель проекта – содействие студентам высших и средних профессиональных учебных заведений технических направлений в получении практического опыта, дополнительных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства на высокотехнологичные рабочие места в регионах России. Проект помог участникам получить дополнительные навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме, самопрезентации. Они научились проектной деятельности и командной работе, освоили компетенции для анализа и решения практических задач производственного, технологического, экономического характера на промышленных предприятиях и в межотраслевых кластерных цепочках.
Проект также способствовал сохранению кадрового потенциала промышленных предприятий, человеческого капитала регионов. Проект состоял из нескольких этапов: от анкетирования студентов на предмет возможных трудностей при трудоустройстве – до обучающих практических семинаров, стажировок и программы наставничества.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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