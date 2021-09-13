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Онлайн-конференция о проекте для студентов технических направлений
Онлайн-конференция о проекте для студентов технических направлений - РИА Новости, 13.09.2021
Онлайн-конференция о проекте для студентов технических направлений
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная завершению проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов", поддержанного Фондом президентских грантов.
2021-09-13T16:18
2021-09-13T16:18
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виталий ХОЦЕНКО;- директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей ШПИЛЕНКО;- руководители промышленных кластеров и предприятий – участники проекта;- руководители вузов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей.В проекте "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который стартовал осенью 2020 года, приняли участие более тысячи студентов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Его инициатором выступила Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт экономики знаний".Цель проекта – содействие студентам высших и средних профессиональных учебных заведений технических направлений в получении практического опыта, дополнительных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства на высокотехнологичные рабочие места в регионах России. Проект помог участникам получить дополнительные навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме, самопрезентации. Они научились проектной деятельности и командной работе, освоили компетенции для анализа и решения практических задач производственного, технологического, экономического характера на промышленных предприятиях и в межотраслевых кластерных цепочках.Проект также способствовал сохранению кадрового потенциала промышленных предприятий, человеческого капитала регионов. Проект состоял из нескольких этапов: от анкетирования студентов на предмет возможных трудностей при трудоустройстве – до обучающих практических семинаров, стажировок и программы наставничества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:18 13.09.2021
 

Онлайн-конференция о проекте для студентов технических направлений

Читать ria.ru в
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная завершению проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов", поддержанного Фондом президентских грантов.
Задать вопрос
Участники:
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виталий ХОЦЕНКО;
- директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей ШПИЛЕНКО;
- руководители промышленных кластеров и предприятий – участники проекта;
- руководители вузов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей.
В проекте "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который стартовал осенью 2020 года, приняли участие более тысячи студентов Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Его инициатором выступила Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт экономики знаний".
Цель проекта – содействие студентам высших и средних профессиональных учебных заведений технических направлений в получении практического опыта, дополнительных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства на высокотехнологичные рабочие места в регионах России. Проект помог участникам получить дополнительные навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме, самопрезентации. Они научились проектной деятельности и командной работе, освоили компетенции для анализа и решения практических задач производственного, технологического, экономического характера на промышленных предприятиях и в межотраслевых кластерных цепочках.
Проект также способствовал сохранению кадрового потенциала промышленных предприятий, человеческого капитала регионов. Проект состоял из нескольких этапов: от анкетирования студентов на предмет возможных трудностей при трудоустройстве – до обучающих практических семинаров, стажировок и программы наставничества.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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