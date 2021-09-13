https://ria.ru/20210913/mladenets-1749815052.html

На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца

На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца - РИА Новости, 13.09.2021

На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца

Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа младенца на свалке в Краснодарском крае, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:36

2021-09-13T10:36

2021-09-13T10:36

происшествия

темрюк

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа младенца на свалке в Краснодарском крае, сообщило региональное СУСК РФ.В ночь на понедельник в местных пабликах появились сообщения, что на мусорном полигоне, расположенном между Темрюком и Голубицкой, обнаружено тело младенца. Отмечалось, что, по предварительным данным, труп новорождённого привёз мусоровоз из Анапы, мальчик якобы был недоношенным, и его выбросили сразу после рождения, около 4-5 дней назад."Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210726/mladenets-1742911374.html

темрюк

краснодарский край

россия

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происшествия, темрюк, краснодарский край, россия