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На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца
На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца - РИА Новости, 13.09.2021
На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца
Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа младенца на свалке в Краснодарском крае, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:36
2021-09-13T10:36
происшествия
темрюк
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа младенца на свалке в Краснодарском крае, сообщило региональное СУСК РФ.В ночь на понедельник в местных пабликах появились сообщения, что на мусорном полигоне, расположенном между Темрюком и Голубицкой, обнаружено тело младенца. Отмечалось, что, по предварительным данным, труп новорождённого привёз мусоровоз из Анапы, мальчик якобы был недоношенным, и его выбросили сразу после рождения, около 4-5 дней назад."Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20210726/mladenets-1742911374.html
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происшествия, темрюк, краснодарский край, россия
10:36 13.09.2021
 
На Кубани на мусорном полигоне нашли тело младенца

СК завел уголовное дело после обнаружения младенца на мусорном полигоне на Кубани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа младенца на свалке в Краснодарском крае, сообщило региональное СУСК РФ.
В ночь на понедельник в местных пабликах появились сообщения, что на мусорном полигоне, расположенном между Темрюком и Голубицкой, обнаружено тело младенца. Отмечалось, что, по предварительным данным, труп новорождённого привёз мусоровоз из Анапы, мальчик якобы был недоношенным, и его выбросили сразу после рождения, около 4-5 дней назад.
"Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в СУСК.
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