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Туризм
https://ria.ru/20210913/lavrov-1749876734.html
Лавров рассказал о соглашении об отмене виз с Сан-Марино
Лавров рассказал о соглашении об отмене виз с Сан-Марино - РИА Новости, 13.09.2021
Лавров рассказал о соглашении об отмене виз с Сан-Марино
Россия и Сан-Марино в ближайшее время подпишут соглашение об отказе от визовых требований, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:47
2021-09-13T16:34
туризм
в мире
сан-марино
сергей лавров
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и Сан-Марино в ближайшее время подпишут соглашение об отказе от визовых требований, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности. Я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание", - сказал Лавров после переговоров с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Лукой Беккари.По словам Лаврова, стороны рассчитывают, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки удастся активизировать туристические связи.
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в мире, сан-марино, сергей лавров, россия, новости - туризм
15:47 13.09.2021 (обновлено: 16:34 13.09.2021)
 
Лавров рассказал о соглашении об отмене виз с Сан-Марино

Лавров: Россия и Сан-Марино скоро подпишут соглашение об отказе от визовых требований

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и Сан-Марино в ближайшее время подпишут соглашение об отказе от визовых требований, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности. Я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание", - сказал Лавров после переговоров с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Республики Сан-Марино Лукой Беккари.
По словам Лаврова, стороны рассчитывают, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки удастся активизировать туристические связи.
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