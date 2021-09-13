https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826471.html

В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.09.2021

В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 18 178 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:33

2021-09-13T11:33

2021-09-13T12:17

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 178 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Наибольшая часть из них приходится на Москву (2022), Санкт-Петербург (805) и Подмосковье (758). Меньше всего новых пациентов в Магаданской области (24), а также Ненецком и Чукотском автономных округах.За время пандемии в стране зарегистрировали 7 158 248 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,25 процента. Жертвами инфекции стали более 193 тысяч человек, выздоровели свыше 6,4 миллиона россиян.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749828294.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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