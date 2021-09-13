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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826471.html
В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.09.2021
В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 18 178 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:33
2021-09-13T12:17
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 178 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Наибольшая часть из них приходится на Москву (2022), Санкт-Петербург (805) и Подмосковье (758). Меньше всего новых пациентов в Магаданской области (24), а также Ненецком и Чукотском автономных округах.За время пандемии в стране зарегистрировали 7 158 248 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,25 процента. Жертвами инфекции стали более 193 тысяч человек, выздоровели свыше 6,4 миллиона россиян.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 13.09.2021 (обновлено: 12:17 13.09.2021)
 
В России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 7 158 248

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За сутки в России выявили 18 178 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Наибольшая часть из них приходится на Москву (2022), Санкт-Петербург (805) и Подмосковье (758). Меньше всего новых пациентов в Магаданской области (24), а также Ненецком и Чукотском автономных округах.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
11:39Распространение коронавируса
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
За время пандемии в стране зарегистрировали 7 158 248 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,25 процента. Жертвами инфекции стали более 193 тысяч человек, выздоровели свыше 6,4 миллиона россиян.
Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 4,6 миллиона человек.
Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
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