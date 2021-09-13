https://ria.ru/20210913/kazaki-1749839483.html
В Москве обсудили будущее молодежного казачьего движения
В Москве обсудили будущее молодежного казачьего движения - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве обсудили будущее молодежного казачьего движения
В штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) прошло заседание координационного совета Союза казачьей молодежи России (СКМР), на котором обсуждались вопросы... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:39
2021-09-13T12:39
2021-09-13T12:39
российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) прошло заседание координационного совета Союза казачьей молодежи России (СКМР), на котором обсуждались вопросы казачьего образования, межведомственного взаимодействия, организации работы союза и будущее казачьего молодежного движения в целом, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.В мероприятии приняли участие лидеры войсковых казачьих молодежных организаций, представители Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, духовенства.Напутственное слово атамана ВсКО Николая Долуды лидерам казачьих молодежных организаций представил его заместитель Константин Перенижко.Директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов рассказал об основных аспектах взаимодействия с казачеством, определенных в том числе государственной стратегией развития."Это прежде всего подготовка кадрового резерва казачьих обществ всех уровней, содействие научному изучению истории казачества и противодействие связанным с ней фальсификациям событий", – считает он.В свою очередь Александр Ильченко, помощник руководителя Росмолодежи, отметил, что важно прививать молодым казакам полезные навыки для самореализации, которые не только помогут решать профессиональные задачи, но и поспособствуют самоопределению личности в целом."Сегодня государство ставит перед нами задачу готовить конкурентоспособных и патриотически настроенных молодых людей. Мы видим свою задачу как раз в повышении конкурентоспособности казаков. Оптимизация деятельности молодежной организации – наша с вами общая задача, и мы видим ее решение в активной самореализации казачьей молодежи", – считает Ильченко.В ходе мероприятия участники также обсудили грантовую деятельность казачьих молодежных сообществ. Эксперты отметили ее большую значимость и сошлись во мнении, что важно развивать это направление.На заседании координационного совета было решено внести в действующий устав некоторые поправки. Одна из них – введение должности духовника во всех молодежных организациях, рассказали в пресс-службе ВсКО.Кроме того, на мероприятии поднималась тема совершенствования системы вертикали управления в молодежных организациях. В качестве успешного опыта был приведен пример донских, кубанских и оренбургских казаков, к которым представители других войск могут обратиться за методической помощью.
https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html
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россия, российское казачество
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) прошло заседание координационного совета Союза казачьей молодежи России (СКМР), на котором обсуждались вопросы казачьего образования, межведомственного взаимодействия, организации работы союза и будущее казачьего молодежного движения в целом, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
В мероприятии приняли участие лидеры войсковых казачьих молодежных организаций, представители Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, духовенства.
Напутственное слово атамана ВсКО Николая Долуды лидерам казачьих молодежных организаций представил его заместитель Константин Перенижко.
"Я вижу рост численного состава Союза казачьей молодежи в России в ближайшие годы до 500 000 человек. А для этого необходимо, считает Николай Александрович, привлекать молодежь разной возрастной категории, активнее вовлекать в общественную деятельность юных казачат", – сказал он.
Директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов рассказал об основных аспектах взаимодействия с казачеством, определенных в том числе государственной стратегией развития.
"Это прежде всего подготовка кадрового резерва казачьих обществ всех уровней, содействие научному изучению истории казачества и противодействие связанным с ней фальсификациям событий", – считает он.
В свою очередь Александр Ильченко, помощник руководителя Росмолодежи, отметил, что важно прививать молодым казакам полезные навыки для самореализации, которые не только помогут решать профессиональные задачи, но и поспособствуют самоопределению личности в целом.
"Сегодня государство ставит перед нами задачу готовить конкурентоспособных и патриотически настроенных молодых людей. Мы видим свою задачу как раз в повышении конкурентоспособности казаков. Оптимизация деятельности молодежной организации – наша с вами общая задача, и мы видим ее решение в активной самореализации казачьей молодежи", – считает Ильченко.
В ходе мероприятия участники также обсудили грантовую деятельность казачьих молодежных сообществ. Эксперты отметили ее большую значимость и сошлись во мнении, что важно развивать это направление.
На заседании координационного совета было решено внести в действующий устав некоторые поправки. Одна из них – введение должности духовника во всех молодежных организациях, рассказали в пресс-службе ВсКО.
Кроме того, на мероприятии поднималась тема совершенствования системы вертикали управления в молодежных организациях. В качестве успешного опыта был приведен пример донских, кубанских и оренбургских казаков, к которым представители других войск могут обратиться за методической помощью.