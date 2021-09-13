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В Вашингтоне задержали водителя грузовика с холодным оружием
В Вашингтоне задержали водителя грузовика с холодным оружием - РИА Новости, 13.09.2021
В Вашингтоне задержали водителя грузовика с холодным оружием
Полиция Капитолия сообщила о задержании у здания Национального комитета Демократической партии США мужчины, который перевозил в своем грузовике холодное оружие, РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:47
2021-09-13T18:47
в мире
округ колумбия
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила о задержании у здания Национального комитета Демократической партии США мужчины, который перевозил в своем грузовике холодное оружие, включая ножи и мачете.По информации правоохранителей, речь идет о 44-летнем выходце из Калифорнии Дональде Крэйгхеде, чей автомобиль без номерных знаков был замечен полицейскими у штаб-квартиры демократов в ночь на понедельник."Около полуночи один из офицеров отдела специальных операций совершал патрулирование, когда заметил возле здания Национального комитета Демократической партии грузовик Dodge Dakota со свастикой и другими символами белого расизма. У грузовика не было номерного знака, его заменяло изображение американского флага", - сообщили правоохранители.В полиции добавили, что при обыске в автомобиле были обнаружены "многочисленные ножи", а также мачете и штык, запрещенные на территории округа Колумбия. Во время допроса мужчина заявил, что "находился на патрулировании" и в своих высказываниях неоднократно заявлял о "превосходстве белой расы".Полиция Капитолия проводит расследование по факту случившегося.
https://ria.ru/20210912/ssha-1749783664.html
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в мире, округ колумбия, сша, капитолий
18:47 13.09.2021
 
В Вашингтоне задержали водителя грузовика с холодным оружием

Полиция Капитолия задержала водителя грузовика с холодным оружием у штаба демократов

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия сообщила о задержании у здания Национального комитета Демократической партии США мужчины, который перевозил в своем грузовике холодное оружие, включая ножи и мачете.
По информации правоохранителей, речь идет о 44-летнем выходце из Калифорнии Дональде Крэйгхеде, чей автомобиль без номерных знаков был замечен полицейскими у штаб-квартиры демократов в ночь на понедельник.
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"Около полуночи один из офицеров отдела специальных операций совершал патрулирование, когда заметил возле здания Национального комитета Демократической партии грузовик Dodge Dakota со свастикой и другими символами белого расизма. У грузовика не было номерного знака, его заменяло изображение американского флага", - сообщили правоохранители.
В полиции добавили, что при обыске в автомобиле были обнаружены "многочисленные ножи", а также мачете и штык, запрещенные на территории округа Колумбия. Во время допроса мужчина заявил, что "находился на патрулировании" и в своих высказываниях неоднократно заявлял о "превосходстве белой расы".
Полиция Капитолия проводит расследование по факту случившегося.
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