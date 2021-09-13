https://ria.ru/20210913/ierusalim-1749918200.html

В Иерусалиме напали на людей на остановке

В Иерусалиме напали на людей на остановке - РИА Новости, 13.09.2021

В Иерусалиме напали на людей на остановке

Два человека получили ножевые ранения при атаке у центральной автобусной станции в Иерусалиме, они госпитализированы, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T20:19

2021-09-13T20:19

2021-09-13T20:19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости. Два человека получили ножевые ранения при атаке у центральной автобусной станции в Иерусалиме, они госпитализированы, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."Два человека получили ножевые ранения в Иерусалиме у центральной автобусной станции", - говорится в сообщении.Медицинские сотрудники госпитализируют пострадавших.Как уточняет полиция Израиля, полицейские открыли огонь по нападавшему, он был "нейтрализован".

https://ria.ru/20210912/pvo-1749781034.html

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в мире, израиль, иерусалим