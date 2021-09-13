https://ria.ru/20210913/gazoprovod-1749875383.html

Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG

Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 13.09.2021

Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:39

2021-09-13T15:39

2021-09-13T15:57

экономика

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство вынесет вердикт не позднее 8 января 2022 года, сообщили в пресс-службе BNA.Саму заявку компания направила еще в июне, до сих пор ее изучали на предмет полноты комплекта документов."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что проект преследует сугубо коммерческие цели. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

германия

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2021

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-13T15:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag