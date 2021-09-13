https://ria.ru/20210913/gazoprovod-1749875383.html
Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG
Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 13.09.2021
Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:39
2021-09-13T15:39
2021-09-13T15:57
экономика
германия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство вынесет вердикт не позднее 8 января 2022 года, сообщили в пресс-службе BNA.Саму заявку компания направила еще в июне, до сих пор ее изучали на предмет полноты комплекта документов."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что проект преследует сугубо коммерческие цели. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-13T15:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag
15:39 13.09.2021 (обновлено: 15:57 13.09.2021)
Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG
Немецкий регулятор вынесет решение по Nord Stream 2 AG не позднее 8 января 2022 года
БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости.
Федеральное сетевое агентство Германии
(BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG
для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство вынесет вердикт не позднее 8 января 2022 года, сообщили в пресс-службе BNA.
Саму заявку компания направила еще в июне, до сих пор ее изучали на предмет полноты комплекта документов.
"У Федерального сетевого агентства, таким образом, есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и передать его Еврокомиссии", — отметили в пресс-службе ведомства
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что проект преследует сугубо коммерческие цели. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.