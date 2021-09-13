https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом - РИА Новости, 13.09.2021
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
Следственный комитет опубликовал на официальном Youtube-канале видео с подозреваемым по делу о гибели двух человек, предположительно из-за отравления арбузом. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:52
2021-09-13T17:52
2021-09-13T19:58
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на официальном Youtube-канале видео с подозреваемым по делу о гибели двух человек, предположительно из-за отравления арбузом.На кадрах видно, как 39-летний сотрудник частной компании обеззараживает помещение супермаркета.На прошлой неделе в четверг женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь, проживавшие на улице Совхозная в Москве, были доставлены в медучреждения с признаками острой интоксикации. Несмотря на оказанную помощь спасти бабушку и ребенка не удалось.Судмедэксперты позже заявили, что причиной смерти может быть острое отравление химикатами.Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и ГОиЧС осмотрели магазины, в которых пострадавшие приобретали продукты, а также их квартиру.В настоящее время назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым на месте происшествия.Приоритетная версия следствия — нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
москва
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы.
2021-09-13T17:52
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
17:52 13.09.2021 (обновлено: 19:58 13.09.2021)
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
СК опубликовал видео с дезинфектором, задержанном по делу об отравлении людей арбузом