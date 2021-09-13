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В Тюменской области установлен прожиточный минимум на 2022 год
В Тюменской области установлен прожиточный минимум на 2022 год - РИА Новости, 13.09.2021
В Тюменской области установлен прожиточный минимум на 2022 год
Прожиточный минимум в Тюменской области в соответствии с постановлением регионального правительства с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 11 950 рублей,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:01
2021-09-13T12:01
2021-09-13T12:01
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Прожиточный минимум в Тюменской области в соответствии с постановлением регионального правительства с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 11 950 рублей, сообщат пресс-служба губернатора области."Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 12 295 рублей. В соответствии с федеральным законодательством, величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно", - сказал директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров, слова которого приводит пресс-служба.Директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин отметил, что малоимущим семьям и одиноким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской области, будут, как и прежде, предоставляться необходимые меры социальной поддержки.
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общество
ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Прожиточный минимум в Тюменской области в соответствии с постановлением регионального правительства с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 11 950 рублей, сообщат пресс-служба губернатора области.
"Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 12 295 рублей. В соответствии с федеральным законодательством, величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно", - сказал директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров, слова которого приводит пресс-служба.
Директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин отметил, что малоимущим семьям и одиноким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской области, будут, как и прежде, предоставляться необходимые меры социальной поддержки.