https://ria.ru/20210913/bank-1749913040.html
ЦБ не видит препятствий к внедрению цифрового рубля
ЦБ не видит препятствий к внедрению цифрового рубля - РИА Новости, 13.09.2021
ЦБ не видит препятствий к внедрению цифрового рубля
ЦБ РФ пока не видит никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, но хочет сначала провести тестирование платформы начиная с января 2022 года - по его... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:20
2021-09-13T19:20
2021-09-13T19:20
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ пока не видит никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, но хочет сначала провести тестирование платформы начиная с января 2022 года - по его результатам будет разработана "карта" по внедрению цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, слова которой цитирует пресс-служба регулятора."Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы", - сказала Скоробогатова."Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы проведем тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого пилотирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство", - добавила она.Платформа цифрового рубля – новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России, подчеркнула первый зампред регулятора. Именно поэтому его внесли в стратегию развития финансового рынка до 2030 года уже сейчас, отметила она.
https://ria.ru/20210411/rubl-1727743090.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, россия
ЦБ не видит препятствий к внедрению цифрового рубля
ЦБ не видит препятствий к внедрению цифрового рубля и начнет тестирование в январе