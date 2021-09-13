https://ria.ru/20210913/aviasoobschenie-1749879620.html
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами - РИА Новости, 13.09.2021
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщается в официальном Telegram-канале правительства со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:03
2021-09-13T16:03
2021-09-13T18:13
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туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщается в официальном Telegram-канале правительства со ссылкой на оперштаб.Кроме того отмечается, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.Регулярные рейсы по маршруту Москва — Багдад, а также Москва — Малага и Москва — Аликанте будут выполняться дважды в неделю, а Москва — Мадрид и Москва — Барселона — четыре раза в неделю.В Кению можно будет улететь из российской столицы два раза в неделю, а в рейсы будет летать вдвое чаще. Также в Братиславу можно будет попасть из Санкт-Петербурга — по этому маршруту будут организованы два рейса в неделю.С 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года власти начала постепенно возобновлять перелеты.
https://ria.ru/20210910/aviasoobschenie-1749477293.html
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общество, россия, кения, испания, словакия, ирак, новости - туризм
16:03 13.09.2021 (обновлено: 18:13 13.09.2021)
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией