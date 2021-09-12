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В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона - РИА Новости, 12.09.2021
В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
Несколько улиц подтоплено в городе Поронайск на Сахалине из-за циклона, вода подобралась и к частному сектору, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T03:36
2021-09-12T03:36
2021-09-12T03:40
происшествия
углегорский район
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Несколько улиц подтоплено в городе Поронайск на Сахалине из-за циклона, вода подобралась и к частному сектору, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области.Ранее в субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились ливни. Самые серьезные последствия наблюдались в Макаровском районе, на железную и автомобильную дороги сошли сели. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.По данным пресс-службы, вода пришла и в частный сектор, затопив веранду и прихожую дома на улице Торговая, 46, а также четырех частных придомовых территорий на улицах 2-ая Восточная, Саперная, Октябрьская, переулка Советский. Ликвидируют последствия силы и средства МУП "Поронайская коммунальная компания-1".Кроме того, в соседнем Углегорском районе от непогоды пострадало электроснабжение. В микрорайоне "Трест" в субботу упало три опоры ЛЭП, а в Шахтерске вышла из строя трансформаторная подстанция. К настоящему времени электроснабжение восстановлено, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210911/sakhalin-1749646265.html
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происшествия, углегорский район, сахалин
03:36 12.09.2021 (обновлено: 03:40 12.09.2021)
В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
В Поронайске на Сахалине плотина оказалась под угрозой прорыва из-за циклона