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СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов - РИА Новости, 12.09.2021
СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
Водитель такси, сбившего пешеходов на тротуаре в Токио, в результате чего погиб один человек, скончался в больнице, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T05:05
2021-09-12T05:19
в мире
происшествия
токио
авто
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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Водитель такси, сбившего пешеходов на тротуаре в Токио, в результате чего погиб один человек, скончался в больнице, сообщило агентство Киодо.Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек. Еще четверо пострадали. Ранее сообщалось о смерти одной из пешеходов, 73-летней женщины. В тяжелом состоянии находится пассажир такси, 30-летний мужчина. Еще три человека, включая девятилетнего ребенка, получили ранения.Днем в субботу такси неожиданно выехало на тротуар и врезалось в пешеходов. Возбуждено дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При этом указывается, что на табло автомобиля, где обычно высвечивается занято такси или свободно, горел сигнал SOS, который включается при чрезвычайных происшествиях.Очевидцы сообщают, что непосредственно перед ДТП такси стояло в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем неожиданно сорвалось с места, сигналя при этом. Следа торможения не обнаружено.Точная причина смерти 64-летнего водителя, а также обстоятельства ДТП устанавливаются.
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в мире, происшествия, токио, авто
05:05 12.09.2021 (обновлено: 05:19 12.09.2021)
 
СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов

Киодо: в Токио водитель такси, сбивший пешеходов на тротуаре, скончался в больнице

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город
Жители Токио на одной из улиц город - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Водитель такси, сбившего пешеходов на тротуаре в Токио, в результате чего погиб один человек, скончался в больнице, сообщило агентство Киодо.
Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек. Еще четверо пострадали. Ранее сообщалось о смерти одной из пешеходов, 73-летней женщины. В тяжелом состоянии находится пассажир такси, 30-летний мужчина. Еще три человека, включая девятилетнего ребенка, получили ранения.
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 16:49
В Токио после наезда такси на пешеходов погиб человек
Днем в субботу такси неожиданно выехало на тротуар и врезалось в пешеходов. Возбуждено дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При этом указывается, что на табло автомобиля, где обычно высвечивается занято такси или свободно, горел сигнал SOS, который включается при чрезвычайных происшествиях.
Очевидцы сообщают, что непосредственно перед ДТП такси стояло в ожидании зеленого сигнала светофора. Затем неожиданно сорвалось с места, сигналя при этом. Следа торможения не обнаружено.
Точная причина смерти 64-летнего водителя, а также обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
В миреПроисшествияТокиоАвто
 
 
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