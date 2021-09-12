https://ria.ru/20210912/sel-1749716499.html

В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей

В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей - РИА Новости, 12.09.2021

В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей

Около 20 селей сошло в Макаровском районе Сахалина, который наиболее пострадал от прошедших в субботу обильных дождей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T03:44

2021-09-12T03:44

2021-09-12T03:44

происшествия

сахалинская область

сахалин

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Около 20 селей сошло в Макаровском районе Сахалина, который наиболее пострадал от прошедших в субботу обильных дождей, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.В субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушились ливни. Самые серьезные последствия наблюдались в Макаровском районе, на железную и автомобильную дороги сошли сели. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища. На месте восстановительные работы координирует министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.Для ликвидации последствий стихии в Макарове задействовали 90 человек и 44 единицы техники. В муниципалитет направили оперативную группу ГУМЧС России по Сахалинской области, сообщили в пресс-службе.По данным властей, всю ночь велась расчистка дворов и улиц города. Удалось предотвратить разрушение плотины на местном водохранилище на ручье Худозава, которое обеспечивает водой жителей Макарова.Также по данным правительства, для маломобильных групп населения, жителей с детьми и старшего поколения организована помощь в доставке воды и продуктов.Решением местной комиссии по делам ГО и ЧС 13 сентября в Макарове не будут работать школы, в детские садах организуют дежурные группы. Школы в селах района продолжат работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210912/tsiklop-1749716019.html

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происшествия, сахалинская область, сахалин, россия