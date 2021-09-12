https://ria.ru/20210912/peskov-1749780527.html

Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии

Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2021

Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии

Суть Союзного государства РФ и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:23

2021-09-12T21:23

2021-09-12T21:23

союзное государство

в мире

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Суть Союзного государства РФ и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры двух стран ранее договорились о принятии 28 интеграционных программ."Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить", - сказал Песков в интервью, показанном в воскресенье по белорусскому телеканалу ОНТ.А это, по словам Пескова, означает, что бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы."Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика", - добавил он.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия