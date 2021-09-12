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Союзное государство
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Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии
Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2021
Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии
Суть Союзного государства РФ и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:23
2021-09-12T21:23
союзное государство
в мире
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Суть Союзного государства РФ и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры двух стран ранее договорились о принятии 28 интеграционных программ."Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить", - сказал Песков в интервью, показанном в воскресенье по белорусскому телеканалу ОНТ.А это, по словам Пескова, означает, что бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы."Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика", - добавил он.
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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
21:23 12.09.2021
 
Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии

Песков: суть интеграции России и Белоруссии не в объединении, а в улучшении жизни народов

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Суть Союзного государства РФ и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры двух стран ранее договорились о принятии 28 интеграционных программ.
"Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить", - сказал Песков в интервью, показанном в воскресенье по белорусскому телеканалу ОНТ.
А это, по словам Пескова, означает, что бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы.
"Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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