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Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков
Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2021
Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии заинтересованы в нормализации отношений с ЕС, уходе от санкций, но должна... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:10
2021-09-12T21:10
2021-09-12T21:10
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии заинтересованы в нормализации отношений с ЕС, уходе от санкций, но должна быть и политическая воля Брюсселя."Я знаю, и я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира, в первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций… Но танго можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, мы все-таки должны дождаться, когда на это из Брюсселя будет озвучена политическая воля", - сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, брюссель, россия
Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков
Песков: Москва и Минск заинтересованы в отношениях с ЕС, но нужна и воля Брюсселя