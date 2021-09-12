https://ria.ru/20210912/peskov-1749779547.html

Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков

Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2021

Россия и Белоруссия выступают за нормализацию отношений с ЕС, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии заинтересованы в нормализации отношений с ЕС, уходе от санкций, но должна... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:10

2021-09-12T21:10

2021-09-12T21:10

в мире

белоруссия

дмитрий песков

брюссель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии заинтересованы в нормализации отношений с ЕС, уходе от санкций, но должна быть и политическая воля Брюсселя."Я знаю, и я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира, в первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций… Но танго можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, мы все-таки должны дождаться, когда на это из Брюсселя будет озвучена политическая воля", - сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

белоруссия

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, дмитрий песков, брюссель, россия