https://ria.ru/20210912/osen-1749752711.html
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени - РИА Новости, 12.09.2021
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени
Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:12
2021-09-12T16:12
2021-09-12T16:38
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_0:163:3352:2048_1920x0_80_0_0_5199f7a3ef95e55a6879e749f940ca45.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт и приведет за собой воздушные массы полярного происхождения. В результате дневные температуры понизятся сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, пояснил Тишковец.К выходным дней погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил специалист.Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми о мокром снеге в сентябре.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f150c898db3ae34937fe3fe2b1e26a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, центр "фобос", евгений тишковец
16:12 12.09.2021 (обновлено: 16:38 12.09.2021)
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени
Синоптик Тишковец: понедельник будет последним теплым днем этого года в Центральной России
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram
рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.
Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт и приведет за собой воздушные массы полярного происхождения. В результате дневные температуры понизятся сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.
"…По старому календарю как раз 14-го сентября наступал первый день осени и новый год! Именно в этот день Семен-Летопроводец провожал лето", — отметил эксперт.
В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, пояснил Тишковец.
К выходным дней погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.
Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил специалист.
Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей Мурманской, Вологодской и Архангельской областей
, а также Карелии
и Коми о мокром снеге в сентябре.