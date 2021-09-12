https://ria.ru/20210912/osen-1749752711.html

"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени

"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени - РИА Новости, 12.09.2021

"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени

Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:12

2021-09-12T16:12

2021-09-12T16:38

общество

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт и приведет за собой воздушные массы полярного происхождения. В результате дневные температуры понизятся сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, пояснил Тишковец.К выходным дней погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил специалист.Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми о мокром снеге в сентябре.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

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общество, центр "фобос", евгений тишковец