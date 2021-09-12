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"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени - РИА Новости, 12.09.2021
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени
Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:12
2021-09-12T16:38
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт и приведет за собой воздушные массы полярного происхождения. В результате дневные температуры понизятся сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, пояснил Тишковец.К выходным дней погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил специалист.Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми о мокром снеге в сентябре.
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общество, центр "фобос", евгений тишковец
16:12 12.09.2021 (обновлено: 16:38 12.09.2021)
 
"Летопроводец приближается". Россиян предупредили о приходе настоящей осени

Синоптик Тишковец: понедельник будет последним теплым днем этого года в Центральной России

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.
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"…По старому календарю как раз 14-го сентября наступал первый день осени и новый год! Именно в этот день Семен-Летопроводец провожал лето", — отметил эксперт.

В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, пояснил Тишковец.
К выходным дней погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.
Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил специалист.
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Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также Карелии и Коми о мокром снеге в сентябре.
 
ОбществоЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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