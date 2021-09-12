https://ria.ru/20210912/kuzbass-1749770345.html

В Кузбассе посетители ТЦ распылили слезоточивый газ ради видео

В Кузбассе посетители ТЦ распылили слезоточивый газ ради видео - РИА Новости, 12.09.2021

В Кузбассе посетители ТЦ распылили слезоточивый газ ради видео

Жители Кемерово устроили конфликт в торговом центре города Полысаево с применением слезоточивого газа ради видео в интернете, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T19:41

2021-09-12T19:41

2021-09-12T19:59

происшествия

полысаево

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Жители Кемерово устроили конфликт в торговом центре города Полысаево с применением слезоточивого газа ради видео в интернете, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, где в торговом центре запечатлены двое мужчин, которые провоцируют конфликтную ситуацию. Люди за кадром призывают очевидцев вызывать полицию. Затем конфликт переходит на улицу, за мужчинами, предположительно, бежит пострадавший от слезоточивого газа, затем их пытаются догнать люди на улице. Слышен звук, похожий на выстрел. Подоспевшие сотрудники полиции изымают у одного из мужчин предмет, похожий на пистолет, и сажают в полицейский автомобиль."Предварительно установлено, что двое мужчин из Кемерово приехали в Полысаево, где организовали видеосъемку в торговом центре, вели себя агрессивно и провоцировали конфликт с работниками бутиков. В результате в ходе словесной перепалки с сотрудниками торговых организаций и случайными очевидцами один из мужчин применил перцовый баллончик, причинив ожоги лица и глаз как минимум двум гражданам. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У них изъят перцовый баллончик и аэрозольный пистолет, а также флеш-носители с отснятым материалов для изучения сути произошедшего конфликта", – сообщает ведомство.Уточняется, что граждане, которые получили ожоги от перцового баллончика, направлены на медосвидетельствование."По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html

https://ria.ru/20210906/krasnoyarsk-1748837379.html

полысаево

кемерово

россия

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происшествия, полысаево, кемерово, россия